美食月開跑 北市招募網紅行銷42家台北潮食尚餐廳

2019-08-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市商業處今年以「台北潮食尚」為主題，篩選出42家台北潮食尚餐廳，並結合12家無現金支付平台於9月期間舉辦「台北美食月」，讓民眾以無現金消費享受美食之餘還可抽獎品、禮券，今天由市長柯文哲宣布活動開跑；而10月22到24日也將找國內外網紅來親身體驗這些餐廳來行銷。

北市不少餐廳在風格設計、餐點呈現加入創新元素或展現特色，讓人前往朝聖、倘佯於餐廳營造的氛圍中，並打卡上傳與好友分享用餐時光；為進一步推廣潮食尚餐廳，商業處今年透過臉書等網路平台募集民眾屬意的餐廳，最後經由美食專家篩選出42推薦餐廳，包含網美愛拍照的店家、女性喜愛的華麗甜點、高品質食材吃到飽餐廳、親子共樂DIY咖啡廳及歷久彌新的創新台菜料理等。

商業處今於活動開跑儀式也安排部分潮餐廳業者在市府1樓大廳秀出特色，如好樣餐桌以「傑克與魔豆」為題的甜品、漾客日本料理的生魚片等海鮮料理、樂天皇朝的「八色小籠包」等，187巷的法式甜點咖啡則有造型獨特的甜點「焦糖蘋果泡泡」，吸引眾人目光。

台北市商業處長高振源說，為進一步行銷台北，今年也規畫招募歐、美、日、韓、港澳、東南亞及國內等地的網紅來體驗潮餐廳分享心得，即日起到9月20日開放上網（http://bit.ly/2NrVhHC）填表報名。