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李佳芬農舍土地轉賣 買家身分曝光了

板橋環河公園旁土地綠美化 擴大綠地空間供市民休憩

2019-08-28 15:30聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市板橋區板城路旁有塊約500坪的帶狀道路用地，原本被民眾私自占用農耕，經協調後進行簡易綠美化，目前由板橋區公所代為管理，新北市城鄉局表示，該地依照地方意見種植不同植物，除了改善環境，也為板橋地區增加更多綠地。

城鄉局表示，位於板橋區板城路旁，鄰近板橋湳仔溝旁環河公園西側，面積500坪的市有帶狀道路用地，因暫無開闢需求且經圍籬包圍多年，遭民眾占用私作農耕使用，經養護工程處協調後，由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已在今年8月20日點交給板橋區公所維護管理，為板橋增添一處新興綠地。

城鄉局局長黃一平表示，新北綠家園專案是市府各機關長期合作針對閒置公有土地的簡易綠美化計畫，執行8年來已完成299處，面積超過190公頃的綠美化，辦理成果豐碩。本塊綠家園基地面積約500坪，經農業局景觀處種植扶桑、紅龍草等多種灌木綠美化後，色彩層次豐富，大幅提升都市景觀風貌。而本次一併擴大環河公園綠帶，為人口稠密的板橋地區提供更多綠地，縫合綠意使綠家園基地更添風采。

城鄉發展局綜合規劃科陳柏君科長表示，本案道路用地暫無開闢需求，因民眾占用農作施肥氣味濃烈，偶有民眾傾倒廢棄物造成環境髒亂，經會勘後納入綠家園專案，並依地方意見種植不同種類植栽，現場色彩繽紛、綠意盎然。經由市府與地方共同協力，將一塊髒亂、占用的市有土地，轉變成為舒暢身心的景觀綠地，現場已有不少市民休憩納涼、閒話家常，綠家園基地目前已點交板橋區公所進行維護管理。

經養護工程處協調後，由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已在今年8月20日...
經養護工程處協調後，由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已在今年8月20日點交給板橋區公所維護管理，為板橋增添一處新興綠地。圖／新北市城鄉局提供
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該市有用地原北被民眾私自佔有，做為農地使用。圖／新北市城鄉局提供
該市有用地原北被民眾私自佔有，做為農地使用。圖／新北市城鄉局提供
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經養護工程處協調後，由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已在今年8月20日...
經養護工程處協調後，由新北綠家園專案辦理簡易綠美化，綠家園基地已在今年8月20日點交給板橋區公所維護管理，為板橋增添一處新興綠地。圖／新北市城鄉局提供
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該市有用地原北被民眾私自佔有，做為農地使用。圖／新北市城鄉局提供
該市有用地原北被民眾私自佔有，做為農地使用。圖／新北市城鄉局提供
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