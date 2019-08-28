國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝

2019-08-28 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



第45屆國際技能競賽昨完賽成果出爐，這場兩年一度、可稱是「技職奧運」的賽事今年辦在俄羅斯喀山；新北市5名正規國手全壘打，奪下1金3銀1優勝好成績；其中「資訊技術」塗家和一舉奪金，該職種換內容後，台灣已經好幾屆沒奪牌；「網頁設計」林益弛拿下銀牌，是台灣歷史上第一次奪牌。

新北市5名正規國手中，「資訊技術」塗家和奪金；「網頁設計」林益弛、「汽車板金」顏翔昱及「汽車技術」 呂祖懿奪銀；「資訊與網路技術」郭軒辰優勝。其中，塗家和、林益弛及郭軒辰出身新北高工，顏翔昱出身南強工商，呂祖懿出身三重商工。

新北高工資訊科教師、賽事指導老師陳錫齡表示，資訊技術以前比賽內容是純軟體，近年內容改成比資料庫、寫程式及App，台灣已經好幾屆沒有奪牌，今年台科資工系大二的塗家和一舉奪金。陳錫齡說，塗家和邏輯很強，但曾在高三的技藝賽只拿15名，為此低潮了2周，好險有走出來。

陳錫齡說，網頁設計林益弛目前台科大資工系大四，該項目台灣從來沒有奪牌過，這次也有所突破。資訊與網路技術考驗的是網路系統及障礙排除，選手郭軒辰目前也是台科大資工系第二，他曾就讀私立職校，休學後轉到新北高工夜間部半工半讀，因為教師鼓勵，他辭掉工作專心練技術。

呂祖懿目前就讀台師大工教系汽車組大三，因應國際賽休學，面對三重商工奪下前2屆金牌的壓力，這次非常緊張，但仍保住銀牌。三重商工校長林清南說，呂祖懿這半年非常辛苦，全台到處跑、流浪各個車場，去學習不同車型和專長。