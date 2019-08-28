親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金鐘54／電視金鐘獎入圍名單 「與惡」入圍14項大贏家

國際技能競賽新北5國手破台灣紀錄 1金3銀1優勝

2019-08-28 14:07聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

第45屆國際技能競賽昨完賽成果出爐，這場兩年一度、可稱是「技職奧運」的賽事今年辦在俄羅斯喀山；新北市5名正規國手全壘打，奪下1金3銀1優勝好成績；其中「資訊技術」塗家和一舉奪金，該職種換內容後，台灣已經好幾屆沒奪牌；「網頁設計」林益弛拿下銀牌，是台灣歷史上第一次奪牌。

新北市5名正規國手中，「資訊技術」塗家和奪金；「網頁設計」林益弛、「汽車板金」顏翔昱及「汽車技術」 呂祖懿奪銀；「資訊與網路技術」郭軒辰優勝。其中，塗家和、林益弛及郭軒辰出身新北高工，顏翔昱出身南強工商，呂祖懿出身三重商工。

新北高工資訊科教師、賽事指導老師陳錫齡表示，資訊技術以前比賽內容是純軟體，近年內容改成比資料庫、寫程式及App，台灣已經好幾屆沒有奪牌，今年台科資工系大二的塗家和一舉奪金。陳錫齡說，塗家和邏輯很強，但曾在高三的技藝賽只拿15名，為此低潮了2周，好險有走出來。

陳錫齡說，網頁設計林益弛目前台科大資工系大四，該項目台灣從來沒有奪牌過，這次也有所突破。資訊與網路技術考驗的是網路系統及障礙排除，選手郭軒辰目前也是台科大資工系第二，他曾就讀私立職校，休學後轉到新北高工夜間部半工半讀，因為教師鼓勵，他辭掉工作專心練技術。

呂祖懿目前就讀台師大工教系汽車組大三，因應國際賽休學，面對三重商工奪下前2屆金牌的壓力，這次非常緊張，但仍保住銀牌。三重商工校長林清南說，呂祖懿這半年非常辛苦，全台到處跑、流浪各個車場，去學習不同車型和專長。

顏翔昱目前也是台師大工教系，大二的他也休學勤練技術，南強工商校長徐美鈴說，最重要的是顏翔昱對汽車很有興趣，且表現很穩定，一路在國內技藝、技能賽比上來；徐美鈴也說，最感動的是看到汽車科學長學弟制，大家互相幫忙打比賽。

「資訊技術」塗家和（中）在第45屆國際技能競賽一舉奪金，該職種換內容後，台灣已經...
「資訊技術」塗家和（中）在第45屆國際技能競賽一舉奪金，該職種換內容後，台灣已經好幾屆沒奪牌。圖／WorldSkills提供
分享

台師大

相關新聞

板橋環河公園旁土地綠美化 擴大綠地空間供市民休憩

2019-08-28 15:30

新北銀髮俱樂部 今年新增179處超越目標

2019-08-28 14:33

增設通學巷、智慧站牌 新北更好行

2019-08-28 14:29

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

取經新北惜食分享餐廳 外國代表盼發展相似經驗

2019-08-28 12:42

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

土城中央公園地下停車場9月營運 321格車位紓解需求

2019-08-28 12:20

本周六日浪漫白沙灣生活節 搭台灣好行1日券享好康

2019-08-28 12:19

打造智慧運輸中心 侯友宜：民怨不等人

2019-08-28 12:17

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

8月31日泰山獅王文化節 泰國南仙秀「舞獅疊羅漢」

2019-08-28 11:18

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

新北通學巷2.0 下月底20校做好

2019-08-28 00:24

北市Hello Kitty聯合婚禮 快上網報名

2019-08-28 00:18

要開學了 侯友宜緊盯幼童車、通學廊道安全

2019-08-28 00:11

根除「霸王車」 北市拖吊78輛車

2019-08-28 00:02

新北9月敬軍愛師 健身、餐飲…多項優惠

2019-08-27 23:49

新北施工路段新增罰款 真正目的…交安別再出事

2019-08-27 23:47

承德汽車商圈違建 2業者自拆

2019-08-27 23:46

北市果菜市場到貨量 昨創新低

2019-08-27 23:44

石門自主防災社區展成果 老梅里總動員

2019-08-27 20:11

蘆洲仁愛公園年久失修 民代協助修繕

2019-08-27 20:10

瑞芳吉安宮普渡好熱鬧 千人份貢品來祈福

2019-08-27 20:10

汐止新台五路人難行 五千多萬建人行道

2019-08-27 20:09

製茶賽採師徒制 平溪區長拜師學藝參賽

2019-08-27 20:08

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

道路坑疤、捷運施工釀1亡 新北增訂2萬罰款機制

2019-08-27 16:57

新北學童交通違規這些最多 侯友宜盯改善：我會去檢查

2019-08-27 14:49

新北敬軍愛師月 推專屬活動、優惠

2019-08-27 14:16

剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07

Q版土地公後巷彩繪 板橋金門街飄出濃厚信仰色彩

2019-08-27 11:45

中央補助汰換幼童專用車 侯友宜：有做總比沒做好

2019-08-27 11:39

北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02

影／挽救流失民意 盧秀燕今天宣布重大人事異動

2019-08-27 10:39
看更多

熱門文章

捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44

「三浦春馬」市長妹妹穿牛仔裙陪跑 網友問：兩人只差5歲？

2019-08-28 09:21

他健康減肥半年砍12公斤 兩關鍵全身運動、自帶便當

2019-08-28 10:02

六龜「雞屎臭」發威 居民直呼快不能住了

2019-08-27 16:45

影／宜蘭最後一家妓院熄燈 女兒：我們以媽媽為榮

2019-08-27 16:09

藍花蓮縣黨部風波再起 新舊主委搶普度互槓

2019-08-27 17:05

班班有冷氣吹是真的 頭份市公所補助4000萬元促成

2019-08-27 16:43

影／林右昌夜跑發豪語3個月減10多公斤 妹妹也陪跑

2019-08-27 21:24

海拔2千超級雲海 太平山莊：不該在此刻出現的美景

2019-08-28 10:07

陽光帥警參加世界警消運動會 不負眾望奪得3銀1銅

2019-08-27 20:00

不再走狹窄昏暗涵洞 斗南外環道、台一丁交叉路口有解

2019-08-27 16:36

要通了！ 台南白河往返嘉義高鐵站公車下月1日上路

2019-08-28 12:09

羅東至太平山森鐵將復駛？ 政院定位觀光鐵道先規劃

2019-08-27 18:39

小心荷包！草屯這處騎樓9月起禁菸 違者恐罰萬元

2019-08-27 16:23

中市準社會局長彭懷真 依法借調並辭7項公益職務

2019-08-27 17:49

關子嶺溫泉套票下周一網路開賣 下殺33折

2019-08-28 07:37

久等了！高市愛情摩天輪 後天說明會

2019-08-28 00:14

影／禍不單行！彰化縣1養禽場中鏢 雞、鴨先後感染禽流感

2019-08-27 18:11

北市單身青年及鼓勵婚育租金補貼 9月2日到27日受理申請

2019-08-28 08:33

76歲高齡指導員攜手大學生 偏鄉健身房助長輩健康

2019-08-28 07:40

大叔警露「臉」 狂吸2萬粉

2019-08-27 23:52

「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04

無人駕駛巴士年底啟用 新北打造「無軌捷運」

2019-08-28 12:43

花蓮壽豐農田無水乾枯 台電發電廠趕工清淤

2019-08-28 13:05

台中市警局 花2億明年2月前搬新家

2019-08-27 23:46

名列十大危險暖暖平交道改善 遮斷器已南移1.8公尺

2019-08-28 12:43

北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20

影／台南大內99歲接生婆故事 新書發表場面感人

2019-08-27 15:54

雲林偏鄉學生英語難得榜首 張嘉郡貼紅榜祝賀

2019-08-27 19:57

六龜飄惡臭 民怨「不能住了」

2019-08-27 23:46

石化災民已受夠！環團要求高雄大社工業區履行降編承諾

2019-08-28 11:41

「肉鬆巧克力」吃過嗎？埔里業者翻玩中秋搶商機

2019-08-27 18:29

台中雙十公車明年上路 車資最多才10元

2019-08-27 23:07

不讓詔安客家文化失傳 她每年帶英籍丈夫、兒女回娘家

2019-08-28 12:03

盧秀燕重磅整軍 中市府新聘2副秘、調換4局長

2019-08-27 23:39

蘆洲仁愛公園年久失修 民代協助修繕

2019-08-27 20:10

台中市府人事調整 前市長林佳龍：希望愈來愈好

2019-08-27 16:18

高雄六龜街道飄惡臭汙染源找到了！ 小農曬禽糞被裁罰

2019-08-28 14:48

花蓮六十石山花海 赫見龍捲風

2019-08-28 00:14

舊牆老窗竹籬笆 虎尾老眷村復活

2019-08-27 23:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top