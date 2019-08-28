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取經新北惜食分享餐廳 外國代表盼發展相似經驗

2019-08-28 12:42聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府推動「惜食分享網」計畫已3年，這項計畫獲得國際大都會協會青睞，入選為首屆領航計畫，支持新北市跨國分享惜食政策。惡花多及哥羅比亞也派代表前來新北市取經惜食計畫，希望回國後也能發展惜食政策，讓醜蔬果不浪費、一樣也能上餐桌。

新北市8月27、28日兩天邀約南美洲厄瓜多首都基多和哥倫比亞大城麥德林兩座城市代表辦理惜食交流工作坊，昨日晚間帶貴賓到板橋的惜食分享餐廳「松露天然魔法手工坊」享用餐點，並特別準備格外品馬鈴薯及其他格外品入菜的料理。

農業局表示，「惜食分享餐廳」計畫松露天然魔法手工坊老闆Diffeny早年長期在歐洲旅行，品嚐各國美食並體驗、觀摩各種烹飪方式，現在不但對於義式料理非常拿手，店內各種天然酵母麵包更是招牌特色。

Diffeny表示，她從105年開始就加入惜食行列，有蟲咬的蔬果表示天然健康，奇形怪狀的蔬果在歐洲也是屢見不鮮；店內販售的濃湯或歐式麵包，也不時會使用格外品為食材，例如馬鈴薯、花椰菜、南瓜等打成泥做成湯品，美味不打折扣，連挑食的年輕人或小朋友，也稱讚餐點好吃。

基多市代表Maria Alexandra Rodriguez Duenas表示，南美洲各國相當重視糧食議題，在聯合國等國際組織協助下，積極嘗試各種剩食再利用以及糧食平均分配相關計畫，這次前來與新北市交流，並到惜食分享餐廳用餐，瞭解產地格外品如何上到餐桌，回國後也許可以發展類似的應用。

農業局長李玟表示，「惜食分享餐廳計畫」是與餐飲業者合作使用有機、友善的在地食材及蔬果格外品，秉持友善大地和珍惜食材心情，透過飲食來傳遞惜食觀念。此計畫將遍佈全台各產地的格外品資訊彙送給惜食分享餐廳，餐廳依照各自需求訂購，讓食材能發揮最大的價值，而不是ㄧ產出被發現是格外品就將其丟棄。

松露天然魔法手工坊老闆Diffeny（中）介紹餐點。圖／新北市農業局提供
松露天然魔法手工坊老闆Diffeny（中）介紹餐點。圖／新北市農業局提供
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圖／新北市農業局提供
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