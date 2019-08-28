北溝故宮山洞地主埋洞 台中市府：依法裁罰

2019-08-28 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



登錄為歷史建築的霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」，日前傳出淹水及孩童跌落事件，地主憤而將洞口填平，但此一舉動已涉嫌違反文資法第106條規定，文資處長李智富上午指出會要求地主提出說明，並依法裁處30萬元以上，200萬元以下罰鍰。

北溝因曾存放故宮國寶受重視，文史工作者呼籲結合周邊土地整體開發為具歷史意義的園區，但是因後來發現當地屬921斷層帶禁限建區，不允許興建，開發構想已經確定中止。

李智富指出，當地是斷層帶禁限建區，又是山坡地保育區，開發受限；山洞內外都是私人土地，洞外已空無一物，地主若有意開發，可以提興辦計畫，但同樣會遇到禁限建問題。

地主李玉興說，連日來大雨不斷，山洞口嚴重淹水，並發生孩童跌落水中事件，幸經路人發現即時救起，不過卻引來家長責怪沒有安全措施，他因此找來怪手將山洞口填平，以免再發生意外。

他強調，山洞口沒有排水設備，經常淹水達一層樓高，十分危險；曾經建議文資處設置圍籬，但是沒有下文，因此著手掩埋，以確保安全。

市議員李天生為地主抱不平，指山洞登錄為歷史建築後，文資處除設置簡說牌外，沒有任何維護動作，目前山洞內部設施已經全毀，既然遭到掩埋，沒有必要繼續列管。應廢止登錄，設置紀念碑即可，或是由政府出面價購取得，否則限制土地使用，卻要地主背負貸款及稅捐，並不公平。