本周六日浪漫白沙灣生活節 搭台灣好行1日券享好康

2019-08-28 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



交通部北觀處舉辦「浪漫白沙灣，沙灘生活節」，本周六日2天在白沙灣登場，有沙灘泡泡足球趣味競賽、戶外不插電音樂表演、園遊會等。活動當天凡搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」前往活動會場，可向司機索取搭乘券，每日限量65張，可兌換限量紀念品皇冠北海岸線套票、收納包、明信片等。

北海岸是北部夏季旅遊勝地，除觀賞碧海藍天的療癒海景，以及奇岩怪石的海蝕地質景觀之外，海灘戲水也受歡迎，三芝淺水灣、石門白沙灣、金山中角灣等，總是湧入大批遊客，趁著暑假的尾聲，搭「台灣好行-皇冠北海岸線」可暢遊北海岸戲水享樂趣。

「浪漫白沙灣，沙灘生活節」將是暑假最後的亮點活動，有首次舉辦的沙灘泡泡足球趣味競賽、戶外不插電音樂表演、園遊會等，歡迎遊客到場一起同樂。活動當天凡搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」前往活動會場，可向司機索取搭乘券（每日限量65張），即可至皇冠北海岸線現場攤位參加轉轉樂兌換限量紀念品（皇冠北海岸線套票、收納包、明信片等，兩日合計送出130份），前20名並加送「皇冠北海岸線一日券」1張（市價160元/張），數量有限。

另外，北觀處主辦，總獎金高達32萬元的「看見北觀」采風攝影徵件活動，主題有「人文風情組」與「自然景觀組」兩種，收件截止日期是8月30日，民眾要把握最後機會。

朱銘美術館夏夜免費入館活動（每周六晚上6點到9點），將於8月31日截止，想體驗夜空下逛美術館及欣賞光雕秀的遊客，可搭乘「台灣好行-皇冠北海岸線」下午5點淡水捷運站或野柳地質公園站發車之班次即可抵達，回程搭美術館接駁車至金山轉乘1815國光客運可回台北市區。

7至9月持電子票證搭乘「台灣好行」享票價半價優惠，還有沿線部分商家提供消費折扣優惠，皇冠北海岸線路線、班次及套票等最新訊息，請至「台灣好行」官網https://www.taiwantrip.com.tw/line/41?x=1&y=4查詢；北海岸夏日相關活動資訊，請至北觀處官網https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1查詢。