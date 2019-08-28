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打造智慧運輸中心 侯友宜：民怨不等人

2019-08-28 12:17聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市長侯友宜今在市政會議指出，在2022年前要訂出交通壅塞率下降多少，像是汐止今年1月大塞車，要想辦法用科技等方式解決，並訂出短中長期計畫，因為「民怨不等人」。新北交通局指出，將打造智慧運輸中心，有效且快速執行交通事件反映措施。

侯友宜說，新北原有交控中心不夠智慧化，僅能簡單的監控需逐步改變，智慧運輸中心有建構的必要性，結合市區交控、高快速路網協控、多元資訊的平台，並納入警察局、消防局，除投入新北有限經費，也可向中央申請經費。

今年1月「汐止之亂」交通大打結，讓侯友宜親自到現場視察，新北交通局建置11組eTag偵測器及3組智慧監視器，以即時推估車流，預警進行道路壅塞導引及事故管理，導入科技監控疏導塞車。

交通局指出，短期內由相關局處成立應變小組，目前中期是建置智慧交通系統，偵測資料即時回到交控中心，有塞車立刻通報警察機關，長期計畫則是新增交流道匝道、道路拓寬，也都需要幾年時間，皆非一時之間可完成。

交通局長鍾鳴時表示，預計在捷運環狀線Y18站成立新北市智慧運輸中心，打造交通戰情室，讓一群交通相關單位一起作業，把資料、資訊傳給第一線值勤單位，若災害或颱風期間，也能將與災害應變中心共同作業。

新北交通局指出，將打造智慧運輸中心，透過科技有效且快速執行交通事件反映措施。記者...
新北交通局指出，將打造智慧運輸中心，透過科技有效且快速執行交通事件反映措施。記者王敏旭／攝影
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新北交通局指出，將打造智慧運輸中心，透過科技有效且快速執行交通事件反映措施。記者...
新北交通局指出，將打造智慧運輸中心，透過科技有效且快速執行交通事件反映措施。記者王敏旭／攝影
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新北市長侯友宜今在市政會議指出，在2022年前要訂出交通壅塞率下降多少，像是汐止...
新北市長侯友宜今在市政會議指出，在2022年前要訂出交通壅塞率下降多少，像是汐止今年1月大塞車，要想辦法用科技等方式解決，並訂出短中長期計畫，因為「民怨不等人」。記者王敏旭／攝影
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侯友宜塞車

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