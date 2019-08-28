「姜太公開運悠遊卡」168元開賣！ 加持錢母盼你一路發

2019-08-28 12:04 聯合報 記者郭頤╱即時報導



悠遊卡公司先前推出超可愛的乖乖造型悠遊卡，引起各界搶購，造成一卡難求的大轟動，這次則選在姜太公聖誕千秋之際，推出「姜太公開運悠遊卡」，即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店及PChome 24h購物等通路開賣，每張售價168元。

位於陽明山上的姜太公道場經常吸引政商名流前往祈求各式心願成就，姜太公道場在陽明山龍脈上，長期下來成為信眾點七星燈的寶地，今年初也將版圖擴及南部，在高雄設立分道場。

即日起民眾可在全台7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富、OK便利商店及PChome 24h購物買到「姜太公開運悠遊卡」，每張新台幣168元象徵「一路發」，且內含魚幣錢母，經過誦經儀式及過爐加持，要護祐持卡人財源滾滾、事業順利。

此外，姜太公道場也提供悠遊卡小額消費服務，信眾在添香油錢時，若一時找不到零錢，也可以使用悠遊卡付費，既省時又環保。