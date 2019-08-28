8月31日泰山獅王文化節 泰國南仙秀「舞獅疊羅漢」

2019-08-28 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今年「獅戰十三，爭霸泰山」將在8月31日於泰山綜合體育館登場，特別邀請國際舞獅高樁隊伍「泰國南仙龍獅團」，在當天以示範賽方式，演出演出舞獅疊羅漢高難度技藝，是近十年來首次邀請國際團隊，象徵舞獅文化不分國界，並與在地獅團以獅會友，精彩可期。

新北市泰山獅王文化節當天有「獅王爭霸賽」及「獅在有趣樂活嘉年華」，爭霸賽有社會組8隊及少年組5隊，社會組來自全台各地包括基隆長興呂師父龍獅團、台灣南仙龍獅體育會、台灣培德龍獅團、新竹聯豐獅龍戰鼓團、台中大鵬龍獅戰鼓團、沙鹿紘日館龍獅團、台南雄威館及基隆吉師打龍獅團；少年組則都為新北市國小隊。

泰山區公所表示，今年特別請來「泰國南仙龍獅團」在當天示範賽，該團與台灣南仙、新加坡南仙等，同屬「國際南仙聯盟會 」，宗旨是發揚獅藝文化，各國會員高樁表演和傳統舞獅藝術皆具國際水準。泰國南仙最具特色的是「舞獅疊羅漢」，是唯一可以演出該技藝的會員。

新北市文化局表示，當天嘉年華在一樓展區有可互動的「弄獅體驗區」、結合社福機構的「創意餐車」、手作「獅藝藏書票」；還有獨特祖師爺的平安粥。

除了新北市泰山獅王文化節當日，10月16日（農曆9月18日）也有顯應祖師聖誕大典遶境活動，訂於頂泰山巖及下泰山巖盛大舉行，當天安排參賽隊伍大獅及小獅一起遶境，文化節前3名的績優獅隊也將共同慶賀。更多活動相關訊息可至https://www.facebook.com/taishanlionking/查詢或電洽(02)