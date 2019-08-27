捷運板橋站更名「新北市政府站」 新北捷：提升能見度

2019-08-27 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



立法委員張宏陸稍早在臉書發文表示，新北捷運局研議將「板橋站」改為「新北市政府站」，引發網友討論。對此，新北市捷運局副局長詹榮鋒表示，新北市升格，人口又突破400萬，為提升新北市府能見度，才有更名想法，但今辦說明會，多數希望能用「加註方式」，由於想法均一致，後續確認後可能就直接函送結論給台北市政府。

張宏陸表示，板橋不只是地理名詞，更是板橋鄉親最熟悉的地方，是板橋的交通樞紐以及重要地標，同時深富人文歷史意義，而且板橋車站是三鐵共構車站，「如果捷運改名，台鐵及高鐵也要改名嗎？如果不改名，是否反而造成民眾困擾？」

網友紛紛留言表示，「身為板橋人還是習慣板橋站這個地標。若改名，兒時的記憶就不見了。」、「已經都很熟悉板橋站，還是不要改比較好」、「習慣板橋站」；不過也有人認為，「如果只是捷運站改名好像也蠻合理的？畢竟板橋站的涵蓋範圍很廣，江子翠跟府中也是板橋啊。」

詹榮鋒說明，以前就曾有人陸續提過要更名，台北市政府也有捷運市政府站，因為新北市升格後，近期新北市人口又突破四百萬，為了提升新北市政府能見度，才有更名想法，今天才辦首場說明會。