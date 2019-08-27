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新北9月敬軍愛師月 全國軍師都可享好康

2019-08-27 18:35聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市府將9月訂為「敬軍愛師月」，今天新北市長侯友宜率各局處發布「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」系列活動，聯合市府及民間送上超多好康；包括新北各文化場館免費入館優惠、與知名健身房WORLD GYM提供價值1萬3千元的連續20天運動會籍，及多家休閒飯店與渡假村優惠等。

侯友宜表示，軍人及教師對國家的付出是社會的穩定力量，他對軍人跟老師表示十二萬分的尊重，今年新北市府跨局處結合民間企業，規畫多項敬軍愛師的優惠，表達對軍人及老師肯定與鼓勵。

侯友宜說，優惠遍及美妝、美髮、餐廳、博物館、公辦運動中心、民間健身房及飯店等，歡迎全國軍人及老師9月蒞臨新北市，持軍人證或教師證皆可享有優惠。

新北市教育局表示，新北結合文化、民政、客家等局處，推出各文化場館免費入館優惠，今年更加碼可多攜伴一人；新北市12座運動中心也免費開放健身房或游泳池體驗1次；與知名健身房WORLD GYM合作，提供價值1萬3千元的連續20天運動會籍。

此外，多家休閒飯店與渡假村，如三峽大板根提供住宿、餐飲及泡湯優惠，野柳地質公園也提供免費門票。林口三井OUTLET多家專櫃及新北市多家觀光工廠與商家，也紛紛祭出折扣。詳細活動資訊可至新北市府網站 (網址: http://www.ntpc.gov.tw/ch/index.jsp)，新北學BAR(https://www.facebook.com/ntpcedugov/)

今天新北市長侯友宜率各局處發布「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」...
今天新北市長侯友宜率各局處發布「2019新北就是敬軍愛師 SUPER LOVE」系列活動，聯合市府及民間送上超多好康。記者魏翊庭／攝影
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