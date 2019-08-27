製茶賽採師徒制 平溪區長拜師學藝參賽

2019-08-27 20:08 觀天下 記者蕭皓文／平溪報導



平溪區製茶比賽採師徒制參賽方式，區長陳聖聰透過製茶師傅的帶領，了解一步步過程的奧妙。 圖／由觀天下有線電視提供 分享 facebook 平溪區農會在26、27日舉辦區內的製茶比賽，透過少有的師徒制參賽方式，鼓勵民眾報名學習，培育製茶人才，而區長陳聖聰今年也特地參賽，親身體驗製茶的辛苦，並透過製茶師傅的領導，了解一步步過程的奧妙。

平溪區的務農人口逐年減少，平溪農會為了培育製茶人才，舉辦少見的師徒制製茶比賽，讓民眾懷抱學習熱情，透過比賽跟著師傅學習。現場分為紅茶組與包種茶組，每位徒弟抽出自己的老師，在一天內的時間要製作完成。

一點點步驟的差異，就會造成茶葉品質的高低，選手們一點也不得馬虎，來到隔天評審來品茶，選手們癱坐一旁休息，拿出全力熬夜製作的茶葉沖泡，再細微的不同都可能被品嘗出來。

利用快速吮吸的品茶方式，評審們在杯的位置做好名次記號，茶水色澤晶亮不混濁，發酵味符合茶的種類，便容易得獎，公布盲選名次，此次區長陳聖聰首次參賽便拿到紅茶組三等獎，相當驚喜。

平溪區長陳聖聰表示，目前已服務平溪的四年來都是前來了解吃飯，首次希望透過比賽了解製茶的經過，體會茶農的辛苦，感謝師徒制的教導方式，讓有興趣的人也能自己做茶自己帶回家。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，目前平溪區茶農只剩寥寥幾戶，然而平溪地勢高，也承接著坪林一帶的製茶文化，多雲霧的水氣形成獨特的茶葉品牌，希望大家能多支持，也期望繼續透過這樣師徒制的方式，鼓勵民眾明年再來報名學習有趣的製茶技術。