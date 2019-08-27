汐止新台五路人難行 五千多萬建人行道

2019-08-27 20:09 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止新台五路二段往台北的人行道中斷，經爭取前瞻計劃5600多萬元施作人行道，市議員張錦豪服務處就前往關心。 圖／由觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止新台五路二段往台北的下坡路段，人行道中斷，造成附近社區居民走在馬路上與車爭道相當危險，經爭取前瞻計劃5600多萬元，在兩側施作人行道，今(27)日市議員張錦豪服務處就前往關心，預計109年1月11日完工，要讓行人走路不再危險。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，主要是因為，新台五路車流量大，從二段的社區走出來有人行道，走起來比較安全，只是到了接近下坡段，人行道中斷，行人被逼只能走在大馬路上，與車爭道，再加上隨時路邊都停了一整排車，那麼行人要走就更危險了，得再往外走，和機車靠很近，險象環生，所以，在之前的會勘後，市府養工處已經進場施作人行道。

崇德里長蘇宏杰說，新台五路二段沿線有幾個社區，不少住戶會走新台五路然後接一旁的階梯到仁愛路，只是沒有人行道，每天人車爭道真的很危險，很感謝相關單位協助改善。

孫焰龍指出，其實在兩年前就已經開始會勘，不過，因為道路範圍很長，兩側要做人行道，經費不少，所以，這次市府爭取到前瞻經費補助，工程費五千六百多萬，進行新台五路二段67號到252號人本無障礙環境改善工程，施工期6個月，預計109年1月11日完工，要讓行人走路不再卡卡，也不用再危險的人車爭道。