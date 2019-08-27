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石門自主防災社區展成果 老梅里總動員

2019-08-27 20:11觀天下 記者廖品涵／石門報導

參與防災社區的計畫，石門區老梅里全社區總動員，將上課三個月的成果，逼真的演練，也...
參與防災社區的計畫，石門區老梅里全社區總動員，將上課三個月的成果，逼真的演練，也獲得各界一致好評。 圖／紅樹林有線電視提供
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為讓防救災的觀念落實並向下紮根，新北市府消防局鼓勵住家環境在潛勢溪流危險區域的里辦公室參與防災社區的計畫，石門區老梅里全社區總動員，將上課三個月的成果，在老梅國小表現出來，逼真的演練，也獲得各界一致好評。

逼真的演練讓社區民眾都留下深刻印想，在訓練中分組，遇到災害狀況後分組各組員也按照執掌去執行防救災的動作，將這三個月所學直接應用到實際的風災預防當中，要讓老梅社區的防災工作做得更扎實，民眾也能面對災害更臨危不亂。

市府消防局簡任技正張易鴻表示，從921後，對於災害由上而下的災害搶救變成更著重於由下而上的主動預防，希望鄰里、社區都培養自主防災的意識與觀念，當遇到災害時可以及時防範。

石門區長林俊宏表示，希望這次成果展後，居民對於分組還有各項執掌都記得清楚，反覆練習，也期待在複訓時民眾都還記得，將防救災的工作做確實，守護自己與大家的安全。

老梅里自主防災社區在指揮官里長的帶領下，針對土石流可能發生的災害，進行里民防災編組，預演雨量量測、路樹清理通報、保全戶撤離、災情救助以及避難收容等等，里長希望這三個月的課程知識，不論是理論還是實務都可以深植於里民的心中，當災害發生時也發揮守望相助的精神，自救救人讓災害損失降到最低。

石門

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