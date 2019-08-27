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道路坑疤、捷運施工釀1亡 新北增訂2萬罰款機制

2019-08-27 16:57聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市中和區景平路捷運施工路段6月發生死亡車禍，新北市長侯友宜不僅盯緊捷運施工交維狀況，更嚴格要求道路品質，工務局也在路權移交委託契約書中增訂2萬元懲罰性違約金機制。侯友宜今天在道安會報強調，「裁罰不是錢多少的問題，更不是以罰錢為目的，最重要不能讓事情發生。」

台北市捷運局承包商6月28日未按交通維持計畫施工，造成1人死亡，事後北捷局只依契約罰承包商5千元，侯友宜先前動怒說「一條人命才罰5000元？」要求後續究責。

事後，新北市交通局嚴格督導施工交維計畫是否落實，並由新北市工務局依路權移交委託管理維護契約書，增訂相關罰款，路權委託維護契約書中，路面坑洞或下陷等維護不良影響交通安全，裁罰新台幣1萬元；未落實交維導致安全事故、交通壅塞、造成重大民生影響等，裁罰2萬元懲罰性違約金；此外也要求加強每日巡查及督導頻率。

侯友宜說，責任不能只推給台北市，受委託單位當然要負起責任來，但政府單位都是一家人，應要齊心齊力落實督導、執行，而這段期間坑洞減少了很多，但還可以做得更好，坑洞減少是一個目標，重要是要不斷往前走。

侯友宜強調，該罰就要罰，裁罰不是錢多少的問題，更不是以罰錢為目的，最重要不能讓事情發生，捷運單位、工務單位以及交通局、警察局等單位，都要隨時抽查，必要時研議收回路權管理的機制，「我會再去抽查。」

新北市長侯友宜今天主持道安會到，盯緊捷運施工交維狀況，更嚴格要求道路品質。記者張...
新北市長侯友宜今天主持道安會到，盯緊捷運施工交維狀況，更嚴格要求道路品質。記者張曼蘋／攝影
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