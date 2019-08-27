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鶯歌陶博館發展數位化 高解析度影像陸續上線

2019-08-27 16:22中央社 新北27日電

新北市立鶯歌陶瓷博物館推動「數位博物館」服務，導入著重物件色彩、還原形狀的360度環物、720度建模等專業技術，目前已完成200多件高解析度影像，將持續增加讓民眾欣賞。

鶯歌陶瓷博物館長吳秀慈表示，鶯歌陶瓷博物館目前約有3400件典藏品，平常收藏於專業典藏庫房內，不定期至國內外展出，近年來陶博館致力於發展「數位博物館」服務，將數位科技應用在文化藝術上，導入著重物件色彩的360度環物、著重還原形狀的720度建模等專業技術，以長久保存藝術文化。

吳秀慈表示，陶博館目前已完成200多件數位影像，將陸續在陶博館官方網站提供高解析度、4500萬畫素的360度環物影像，讓民眾透過電腦、手機與平板就能多角度欣賞精美的陶瓷作品。

館方表示，這些影像拍攝過程，需要不少人力，也相當耗時，例如拍攝360度的影像前需由專業的佈展人員組裝作品，再由攝影師每10度拍攝1張，最後把36張照片後製並上線，才算大功告成。

今年負責接拍的陳姓攝影師表示，過程要利用價值新台幣150萬元、有1億畫素的專業相機進行拍攝，才可拍出作品的細緻度，「就像照妖鏡般，任何一個毛細孔都不放過」。

住在三峽的蘇姓文化工作者則表示，能在線上瀏覽高解析度又清晰的照片是一件很貼心的事情，要查詢或是研究都很方便，不再像以往數位影像只能看單一角度，畫質又不夠清楚。

陶博館也推薦住在台灣南部、想要親眼欣賞陶博館典藏品的民眾，可在9月8日前至台中市葫蘆墩文化中心參觀「陶響世代－探索台灣當代陶藝」特展，展出30組實用類與創作類陶藝作品，呈現台灣陶藝的多元面向。住在北部的民眾則可以在9月22日前至國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館參觀「窯火相傳─台灣陶藝雙年展源流」特展。

博物館陶藝

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