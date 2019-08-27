新北學童交通違規這些最多 侯友宜盯改善：我會去檢查

2019-08-27 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



全國中小學即將開學，新北市長侯友宜今天主持道安會報時，指示教育、交通等相關單位須在開學前完成學校周邊交通號誌的檢修、通學廊道的安全，同時稱讚中央補助汰換幼童專用車「是好事」。侯友宜表示，他非常關注幼童交通車安全，通學廊道、幼童交通車一定要注意，「我會不定期去做檢查。」

教育局表示，經調查107年度新北市各級學校交通事故人數共306件，其中以高中職學生居冠，若依違規類型分析，高中職多為機車無照駕駛；國中則以闖紅燈居冠；國小階段則是未走行人穿越道居多。

教育局除了將交通安全編入教材，針對高中職部分，與監理所及交通局等單位合作辦理駕駛安全教育宣導；國中小部分辦理學生上下學安全維護研習、交通安全宣導等，並研發國小交通安全教育教材及發展交安試題辦理競賽，另外也與交通局、養工處、公所等單位合作，改善各校周邊通學環境，以保障學童行的安全。

侯友宜強調，幼童交通安全車輛絕對不能輕忽，交通安全教育從小扎根是無庸置疑，尤其9月要開學了，通學廊道做完沒？工程單位、交通單位都要去盤點好，把學校周邊通學環境做好，開學前要萬無一失，至於中央補助汰換幼童專車，「只要是好的政策，我們一定會全力配合。」