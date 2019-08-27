剷除停車位霸王 北市拖吊78輛久停車輛

2019-08-27 14:07 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市停管處7月1日起對「久占停車格位車輛」張貼汽機車久停通知，截至本月22日，共125輛汽機車被張貼通知，其中有78輛車遭拖吊移置，目前則僅有2名車主將車領回，停管處表示，車輛拖吊移置後，會通知車主15日內領回，若仍未領則將車輛公告3個月後拍賣。

北市府修訂相關法規後，自7月1日起車輛停放於公有路邊、路外停車場超過30天，未繳停車費者，將張貼「久占停車格位車輛移置通知」，張貼15日後拖吊移置至停管處車輛保管場，並通知15日內領回，若未領回則將車輛公告3個月後拍賣，但車主仍可趕在公告期間內將車領回。

停管處科長謝君毅指出，先前一輛停在西寧南路逾5個月的轎車，是目前停放最久的久停車輛，在該格位累積欠費約8萬2000多元；機車方面，一輛停在開封街約139天的機車，在該格位累積欠費3405元，加上先前未繳欠費更高達8萬3000多元。

謝君毅表示，自7月實施汽機車久停通知以來，車輛久占車位情況有明顯改善，除久占停車格的車輛數下降外，在目前張貼4批久停通知中，第1批車輛的總欠費經額約16萬元，到了第4批僅剩約3萬元，顯示過去占車位最久且欠費最多的車輛，都已陸續處理。