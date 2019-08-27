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立賢路2違建自拆 北市：待拆除仍有52處

2019-08-27 13:30中央社 台北27日電

北市政府日前派員強拆位於立賢路新違建，今天再派員執行拆除2處專賣二手汽車的大型店家。建管處指出，業者已自拆，立賢路周邊仍有52處違建，預計今年底全數拆除完成。

台北市承德路4段附近集中許多販售中古汽車業者，形成承德路汽車商圈，許多業者因找尋不到合適地點，前往承德路6段、7段及立賢路周邊租農地搭鐵皮屋開店，導致出現違建狀況。

北市府建築管理工程處16日指出，只要是民國104年9月後新增違建都需拆除，當天也派員至立賢路附近拆除6處新違建。市長柯文哲事後受訪提到，立賢路整路都是違章建築，內部會再檢討，並指這是他市長第一任期的一個很大污點。

建管處今天再度派員準備拆除在立賢路開設二手汽車買賣公司的2處違建，但業者已先請工人自拆鐵皮屋，過程平和。

建管處指出，業者強調市府應依據工廠管理輔導法給予輔導，不應該立即執行拆除，但經產業發展局明確函覆，當地部分業者不適用工廠輔導管理法，因此依法執行拆除違建，立場絕不改變。

建管處統計，104年9月後新蓋違建在立賢路及承德路6、7段附近仍有52處，預定今年底前會完成執行拆除。

建管處呼籲，立賢路及承德路6、7段違建所有人，收到違建限期改善通知，應在期限內配合自拆；若逾期，將依計畫強拆，且會收取拆除費；市府後續也會檢討關渡平原及洲美農業區的土地使用等規定。

違建北市建築

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