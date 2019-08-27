北市承德汽車商圈再開拆 業者自己來

2019-08-27 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市承德路四段至六段一帶的承德汽車商圈，業者因為長年在農業區違規搭建鐵皮屋營業，新違建遭北市府都發局建管處強制拆除。今日是第二波拆除作業，上午拆除大隊到現場，發現立賢路2家業者已著手自行拆除；9月將進行第三波拆除作業。

承德汽車商圈內的違建有新有舊，讓市長柯文哲直呼「太丟臉」，都發局建管處本月16日開鍘，強拆6處2015年9月後新違建，引發業者抗議，質疑市府一邊給予商圈補助行銷，一邊卻拆中古車商的的鐵皮屋，罔顧百姓財產權益，市府應輔導業者合法化。

建管處今日第二波排拆，排定立賢路上2家業者，不過現場拆除大隊區隊長表示，業者均已自行聘請業者拆除。建管處指出，北投區立賢路沿線均屬農業區，承德汽車商圈待處理的新違建約有60件，既存違建有53件。

台北市承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星則表示，他們今天不會再次抗爭，但昨天下午在市議會與市府協商失敗，這次市議會協調會，包括各大汽車公會理監事和所有業者代表200多位來聲援，和10多位議員共同大力爭取，但和市府官員協調無效，很遺憾針立賢路2家二手車行被拆除，另外9月還有第三波排拆，除了104年1月1日前列入輔導的店家暫時幸免。