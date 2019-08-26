搶搭新北聯合婚禮 6天前就排隊
新北市民政局10月將在貢寮舉辦聯合婚禮，8月31日開放受理報名，限額100對；民政局表示，由於名額有限，往年最長排隊時間達95小時，今年有對新人許嘉浩、陳珮珺因為前2年沒搶到報名名額，提早144小時，前天就到市府搭帳篷排隊，搶到頭香。
新北市聯合婚禮每年的主題都不一樣，由於新北市有多達10萬7000名新住民，因此今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人屆時穿著各民族婚禮服飾參與。
新北市副市長謝政達表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月止，新北市結婚對數有1萬3802對，人數居全國之冠；民政局長柯慶忠表示，自2011年起開辦聯合婚禮，今年已邁入第11場，累積911對新人參加，其中更高達4成順利懷孕，去年的120對新人，20對已有寶寶。
柯慶忠說，因聯合婚禮名額有限，只有100對名額及20對候補，每年都有新人提前搭帳篷徹夜排隊，以往最長排隊時間為95小時，今年因有新人連3年報名不上，索性提前144個小時到場，昨早也陸續出現帳篷排隊人潮。
今年搶到頭香的新人是從事水電事業的44歲許嘉浩和25歲的護理師陳珮珺，兩人嚮往聯合婚禮，前2年提前排隊，都沒報到名，今年索性提早144小時來排隊。
民政局表示，今年參加聯合婚禮的新人，除了可獲得10大祝福好禮，還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組海外之旅，報名當天還可再抽普吉島5日來回雙人機票30組，總共49組的蜜月大獎。
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