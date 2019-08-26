搶搭新北聯合婚禮 6天前就排隊

2019-08-26 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市聯合婚禮每年的主題都不一樣，由於新北市有多達10萬7000名新住民，因此今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人屆時穿著各民族婚禮服飾參與。

新北市副市長謝政達表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月止，新北市結婚對數有1萬3802對，人數居全國之冠；民政局長柯慶忠表示，自2011年起開辦聯合婚禮，今年已邁入第11場，累積911對新人參加，其中更高達4成順利懷孕，去年的120對新人，20對已有寶寶。 新北市為多元化城市，目前有10萬7千名新住民，因此今年決定以世界民族大囍事為主題。 記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook

柯慶忠說，因聯合婚禮名額有限，只有100對名額及20對候補，每年都有新人提前搭帳篷徹夜排隊，以往最長排隊時間為95小時，今年因有新人連3年報名不上，索性提前144個小時到場，昨早也陸續出現帳篷排隊人潮。

今年搶到頭香的新人是從事水電事業的44歲許嘉浩和25歲的護理師陳珮珺，兩人嚮往聯合婚禮，前2年提前排隊，都沒報到名，今年索性提早144小時來排隊。 新北市將於10月27日舉辦聯合風婚禮，搶到頭香的新人提早144小時前來搭帳篷排隊。 記者胡瑞玲／攝影 分享 facebook