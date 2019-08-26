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金色聚落小旅行 探訪石山里私房祕境

2019-08-26 18:43觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導

金瓜石在地文字工作者賴舒亞結合石山里社區舉辦小旅行，帶領民眾透過書中文字，探訪「...
金瓜石在地文字工作者賴舒亞結合石山里社區舉辦小旅行，帶領民眾透過書中文字，探訪「水圳尾步道」、「水圳橋」等私房秘境。 圖／觀天下有線電視提供
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為讓更多人能認識金瓜石，在地的文字工作者賴舒亞出書《金色聚落》記錄金瓜石過去的故事，還結合石山里社區舉辦小旅行，帶領民眾透過書中文字，探訪「水圳尾步道」、「水圳橋」等私房秘境，立體呈現出小山城的過往記憶。

賴舒亞的老家便位在金瓜石的石山里，雖然長大後因故搬離，看著過去房間，呼吸著熟悉的毛油氈房味道，身為在地人的感動，支持著她推動社會對金瓜石的重視，除了記錄童年回憶及地方耆老口述歷史，而出書《金色聚落》外，還帶起社區的小旅行，走訪當地礦業的歷史軌跡。

從民宿出發，延著水圳尾步道，走到了「海天一線」水管路，美麗的山谷地形浮現眼簾，當地俗稱「摸乳巷」的岩石間小路，是當初礦工們為了通行，以人工將岩石一筆一筆鑿開而成，刻痕至今清晰無比，也是石山里少有人知的旅客祕境。

經過瓜山國小及石山社區，即可來到黃金水圳橋，三橋平行而上下並列的景象非常特別，同時也傳達著過去工業用水的歷史，從金瓜石山上，要將水源引到水湳洞的十三層煉金鍊銅廠，工人們留下汗水與各種辛苦故事，透過遺跡讓旅人瞭解到在地的往日風華，也看見現在的盎然生態，增加了旅行的深度。

高齡九旬的老礦工吳坤池表示，過去在台金公司工作了三十餘年，許多馬路皆是工人們辛苦開鑿出來的，他們這些礦工留下許多故事，但是能健康活至現今的實在為數不多了，看到往日景色相當感慨。

《金色聚落》作者賴舒亞表示，透過書中對金瓜石的紀錄，串聯起那些過去礦業的繁榮景色，藉由私房景點的導覽，讓民眾能實地探訪書中的歷史，加深對金瓜石的認識與重視。

石山里長吳乾正表示，透過在地作家賴舒亞的文字與小旅行，讓這些故事更能吸引喜歡金瓜石的人前來，地方相當歡迎大家過來石山里交流，也期望大家一起愛護環境，守護金瓜石緩慢愜意的自然人文風光。

金瓜石瑞芳

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