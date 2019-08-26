北市建管處：立賢路2違建 27日強制拆除

2019-08-26 18:28 中央社 台北26日電



台北市政府16日派員拆除承德路汽車商圈、立賢路等數處新違建。台北市建管處今天表示，明天將再次強制拆除立賢路上2處新增違建，並加強巡查關渡及洲美農業地區的新違建。

台北市承德路4段附近集中許多販售中古汽車業者，但有許多業者尋覓不到合適點，便於承德路6至8段、立賢路附近租農地搭違建鐵皮屋開店；建管處指出，立賢路沿線屬農業區，依「台北市違章建築處理規則」規定，凡民國104年9月後新增違建都需拆除。

建管處今天發布新聞稿表示，繼16日執行強制拆除北投區立賢路5處違建後，明天預計再次執行拆除104年後的2處新增違建，以展現遏止新違建氾濫的決心。

將被強拆的兩處違建現均作為二手汽車買賣行業，建管處說，由於業者一直強調北市府應依據立法院三讀通過「工廠管理輔導法」予以輔導，不應立即執行拆除，但台北市產業發展局已明確函覆並不適用此法，依法執行拆除違建是於法有據。

建管處呼籲，立賢路及關渡、洲美地區等農業區範圍違法搭蓋的違建，請違建所有人收到違建限期改善通知後，於期限內配合自行拆除改善，逾期未拆除者，建管處將依計畫執行強制拆除，以展現政府執法決心。

同時，針對關渡及洲美農業地區，將不定期主動加強巡查，如有施工中違建將強力執行「現查現拆」，以遏止新違建產生。