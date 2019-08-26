台灣「味道」當招待 日本學生訪橫山國小

2019-08-26 18:42 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



日本熊本縣玉東町的日本學生來到橫山國小，橫山的孩子們從最愛的零食到平常吃的水果「味道」來介紹台灣。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 來自日本熊本縣玉東町的日本學生來到橫山國小，橫山的孩子們透過「味道」來介紹台灣，從最愛的零食到平常吃的水果通通分享給日本同學品嚐，希望讓日本的學生留下深刻印象，促進彼此友誼成長，培養孩子們的國際力。

來自日本熊本縣的兩所國小學生，來到三芝區與橫山國小進行交流，在踏進三芝區之前，橫山國小的學生，先帶著日本的同學們到大賣場，推薦台灣的產物與愛吃的零食，隨後到了三芝的校區，橫山國小的孩子們也準備了台灣現在盛產的水果分享給日本學生，而來自熊本縣玉東町的教育長致詞表示覺得台灣的特產水果相當特別好吃。

除了台灣本身出產的亞熱帶水果，西瓜、火龍果、鳳梨、木瓜與百香果，橫山國小還特別準備了三芝的特產茭白筍，讓日本來的貴賓與學生，更加的認識三芝區，隨後還要體驗橫山學生的筍殼造紙等特色課程，讓茭白筍這項產物在日本孩子心中留下深刻印象。

橫山國小校長吳景泉表示，在試吃台灣零食與水果的過程當中，橫山國小希望孩子們可以踴躍向日本的同學介紹，讓孩子們可以在面對不同國家的同學時，可以培養國際移動力，透過互動、溝通與關懷，更了解彼此，將家鄉特色與校本課程發揚光大，促進友好情誼與觀光發展。