北桃利多！國發會同意三鶯線延伸桃園八德可行研究

2019-08-26 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市政府委託新北市政府辦理「臺北都會區大眾捷運系統三鶯線延伸桃園八德段暨周邊土地開發可行性研究報告書」，今天由桃園市游副市長建華率隊出席國發會審議並獲同意支持。捷運工程局長陳文德表示，後續將儘速修正報告書送行政院核定，同時持續辦理綜合規劃、基本設計、環境影響評估等工作。

新北捷運三鶯延伸至桃園市八德段105年7月25日首次報交通部，經過6次審議，今年5月17日通過與核轉行政院，交由國發會審議，地方立委積極奔走，國發會今天下午同意支持三鶯延伸線計畫可行性研究，近期送行政院核定。

桃園市捷工局表示，捷運三鶯延伸八德段全長約3.9公里，設置2站，路線起點在臺北捷運三鶯線鶯桃福德站（LB12站），以高架方式沿著八德區和強路至介壽路新闢道路，行經八德非都市計畫農業區時地下化，銜接桃園捷運綠線G04站，計畫總經費約116.41億元，中央補助50.85億元，桃市府分攤65.56億元，自償率30.07%。

捷運三鶯線延伸八德段連結桃園「三心六線」捷運路網，和新北「三環六線」捷運路網，未來LB14站與桃園捷運綠線G04站採地下雙鐵共構，捷工局長陳文德說，捷運三鶯線的兩站共構會在地下轉乘，捷運綠線在上、三鶯線延伸八德段在下，串連台北、板橋、新北和桃園地區，未來八德區會是桃園往返新北及台北重要的轉乘點之一，透過站內轉乘，30分鐘就能快速的從八德經三峽鶯歌到土城，縮短桃園到台北的通勤時間。

陳文德指出，新北市捷運三鶯主線預計112年底通車，依照目前計畫送審進度，三鶯延伸八德段可望在110年完成綜合規畫核定，銜接三鶯線主線機電系統與新北市的三峽機廠共用，確保全線機電系統一致。