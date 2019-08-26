婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市婦人張翊湄在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中市政府社會局派員前往張婦家訪視及評估後，認為本事件造成張婦家庭負擔沈重，醫療缺口太大，今開設台中市社會救助金專戶，指定捐助旅日張姓婦人，專款專用。

社會救助金專戶捐款帳號資料如下：

·銀行匯款： ·戶名：臺中市社會救助金專戶 ·銀行別：臺灣銀行臺中分行 ·帳號：010038001886 ·指定受款人：旅日張姓婦人 ·郵政劃撥： ·戶名：臺中市政府社會局急難救助專戶 ·銀行別：郵局劃撥帳戶 ·帳號：22753731 ·指定受款人：旅日張姓婦人

社會局還將協助申請市急難救助金，預計可提供3萬元市急難救助金，另將協助申請市民醫療補助最高上限補助15萬元。針對未成年子女部分，將協助媒合民間資源提供每月共計4000元的教育費用補助，及媒合民間善心資源共同協助張婦一家度過難關。

另針對張婦海外醫療費用、返國專機費用及未來療養安置費用需求部分，開立社會救助金專戶接受指定捐款。後續社會局將持續關注家庭後續狀況與需求，共同扶助家庭渡過困難，讓張婦家庭不用因後續經濟與照顧問題煩惱。