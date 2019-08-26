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婦人腦傷欠千萬滯日 台中市府開救濟專戶施救

2019-08-26 16:15聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市婦人張翊湄在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中市政府社會局派員前往張婦家訪視及評估後，認為本事件造成張婦家庭負擔沈重，醫療缺口太大，今開設台中市社會救助金專戶，指定捐助旅日張姓婦人，專款專用。

社會救助金專戶捐款帳號資料如下：

·銀行匯款：

·戶名：臺中市社會救助金專戶

·銀行別：臺灣銀行臺中分行

·帳號：010038001886

·指定受款人：旅日張姓婦人

·郵政劃撥：

·戶名：臺中市政府社會局急難救助專戶

·銀行別：郵局劃撥帳戶

·帳號：22753731

·指定受款人：旅日張姓婦人

社會局還將協助申請市急難救助金，預計可提供3萬元市急難救助金，另將協助申請市民醫療補助最高上限補助15萬元。針對未成年子女部分，將協助媒合民間資源提供每月共計4000元的教育費用補助，及媒合民間善心資源共同協助張婦一家度過難關。

另針對張婦海外醫療費用、返國專機費用及未來療養安置費用需求部分，開立社會救助金專戶接受指定捐款。後續社會局將持續關注家庭後續狀況與需求，共同扶助家庭渡過困難，讓張婦家庭不用因後續經濟與照顧問題煩惱。

社會局表示，本市設置14處家庭福利服務中心提供在地民眾福利協助，市民如果遇到困難，可立即撥打1999專線或與里鄰長聯絡通報各家庭福利服務中心，讓市府立即協助處理，也希望社會大眾要多注意鄰里周遭發生困難即需協助的家庭，一起守護讓民眾安心過日子。

台中市婦人張翊湄（右）在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中...
台中市婦人張翊湄（右）在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中市政府社會局開設社會救助金專戶，指定捐助旅日張姓婦人，專款專用。圖／楊琮閔提供
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台中市婦人張翊湄（右）在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中...
台中市婦人張翊湄（右）在日本不幸腦血管瘤破裂，累積上千萬元的醫藥費無力支付，台中市政府社會局開設社會救助金專戶，指定捐助旅日張姓婦人，專款專用。圖／楊琮閔提供
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