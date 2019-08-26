目標2028年完工！三鶯線延伸桃園八德段今審查通過

2019-08-26 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北捷運「三環六線」三鶯線延伸桃園八德段可行性研究，今獲行政院國家發展委員會審查通過，總經費為116.41億元，分別由中央政府補助50.85億元及桃園市政府負擔65.56億元，委由新北市政府興建，後續將辦理綜合規劃、都市計畫變更與環境影響評估等，預計在綜合規劃報告書獲核定後7年完工，目標年為2028年。

新北捷運局表示，此延伸計畫將與板南線、三鶯線、機場線和桃園捷運綠線構成第三環，串聯北北桃生活圈，可行性研究成果建議路線，自三鶯線終點站（LB12）沿福德一路往西行進入桃園市境，自國道2號大湳交流道北側跨國道2號後，路線在和平路西側設置LB13站後，往西跨越豎啣埤，至八德（大湳地區）都市計畫南緣，由高架降至地下進入介壽路二段，設置LB14站與桃園捷運綠線G04站銜接轉乘，延伸段路線長約3.88公里。