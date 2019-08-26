捐200萬只為老人共餐 新北長輩笑嗨嗨

2019-08-26 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北推動老人共餐至今已達942處，過去以自主、自費、自發的社會互助系統，新北市府0預算推動老人共餐，今年10月新北社會局將挑選100處優良的老人共餐點，提供5千元的獎勵金，今由嘉威聯合會計師事務所捐2百萬，一次捐出4年的獎勵金。

新北市長侯友宜今上午前往五股更新社區代表受贈，侯友宜說，新北近5年老得最快，老年人口已超過56萬人，除了老人共餐據點外，今年目標再增加提供各種服務的銀髮俱樂部共123處，讓新北全市共有565處。

新北銀髮俱樂部分4階段，從1.0的共餐到2.0的關懷訪視，3.0的社會參與、預防及延緩失能照護，4.0的喘息、智慧照顧。4.0能為長輩檢測血壓、心跳等，再將數據上傳至雲端分析，可以研判長輩身體狀況，讓預防勝於治療。

嘉威聯合會計師事務所所長張威珍說，過去幫助過偏區國中小學、慈善活動、脊椎損傷患者、癌友等，這次響應新北市的「愛心大平台」，捐出2百萬讓老人共餐的政策使用，希望讓所有長輩能夠在地安老。

張威珍分享，自己的母親每當知道有共餐時，他都會推著輪椅帶著母親參加，因為到了共餐點，母親可以看看老朋友，互相開講，非常快樂。