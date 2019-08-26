免費提供花草苗木 打造新北滿城綠意

2019-08-26 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市府於「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」2座直營苗圃，每年約有32萬株、種類逾60種的草花灌木及造林苗木，免費提供給民眾環境綠美化及造林工作，截至7月底，市府已配撥苗木超過20萬株，新北市農業局也邀請市民朋友來綠化造林，讓新北充滿綠意。

農業局長李玟表示，新北市參與造林計畫的面積達800多公頃，每年林地固碳量平均可達8940公噸，也讓新北市森林覆蓋率達76％，六都第一。此外，市府「石碇小格頭苗圃」及「三峽大埔苗圃」2座直營苗圃，每年也提供免費綠美化苗木，並舉辦社區綠美化競賽，讓民眾打造屬於自己的街角花園，每年平均配撥數量達33萬株，每年可增加約9166平方公尺的都市綠化空間。

從今年1月到7月底止，市府共配撥苗木逾20萬株，讓新北造林及綠化面積半年間增加約14.5公頃，成績斐然。農業局表示，只要持有新北土地且有造林需求的民眾，在9月30日前，準備身分證正反片影本、土地合法使用證明、土地現況照片等資料，即可向土地所在地的區公所申辦索取免費造林苗木。