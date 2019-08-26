倒垃圾也能撩妹 新北限定版垃圾袋助攻

2019-08-26 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北環保局與台藝大合作將環保兩用袋進行文創，推出「幹話篇」、「公益篇」、「搭訕篇」3系列，限量4百萬個共有15款，新北市長侯友宜說，其中有個「妳是我的愛麗絲」，就是用來追求女朋友用的，讓倒垃圾成為人與人之間，從陌生當中建立感情的好地方。

環保文創兩用垃圾袋是由台藝大老師李尉郞與學生林芷恩、周君璇、侯覺菲、陳欣儀等人設計，新北環保局指出，4名大學生獲得2019金點新秀設計獎，因此與師生積極合作，將年輕標語「垃圾話」設計應用在環保兩用袋。

李尉郞指出，學生設計初衷是想讓日程生活用品結合設計抒發理念，新北環保兩用袋就成為「垃圾話」的載體，讓民眾倒垃圾、等垃圾的時候，透過兩用袋的有趣插畫，引起共鳴打開話夾子，增加彼此的互動。

文創環保兩用袋3系列的幹話篇有「好想當垃圾」、「車來了各位垃圾」等標語；公益篇則結合愛護動物的「丟垃圾不要丟我」、「亂丟我，我會受傷」等標語；搭訕篇則是「不想追垃圾車，想追你」、「一起倒我們垃圾」等標語。

侯友宜表示，垃圾袋加上購物袋就是環保兩用袋，台藝大的同學非常有創意，在垃圾袋上面把圖片、文字表現出來，不論是對動物、對老人家或是對其他人，透過新美學、新創生讓新北邁入國際城市時，生活更有趣味性。