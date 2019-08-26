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影／超狂聯合婚禮 抽鑽石項鍊還有海外蜜月之旅

2019-08-26 12:32聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市民政局將於10月27日在貢寮福容大飯店舉辦海洋異國風婚禮，並於8月31日開放受理報名，限額100對新人，候補20對。民政局表示，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚禮服飾。參加聯合婚禮的新人，除了可獲得10大好禮外，還有機會抽鑽石項鍊及19組海外之旅。

新北市副市長謝政達表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月止，新北市結婚對數共有1萬3802對，人數居全國之冠。除了每年變化聯合婚禮的主題外，還祭出多項好禮，吸引許多新人徹夜排隊，場場報名秒殺。

民政局長柯慶忠表示，自2011年起開辦聯合婚禮，今年已邁入第11場，累積911對新人參加，其中更高達4成順利懷孕，光是去年參加聯合婚禮的120對新人，有20對已有寶寶。柯表示，新北為多元化城市，目前有10萬7千名新住民，因此才決定世界民族大囍事為主題。

柯慶忠說，由於聯合婚禮名額有限，只有100對名額及20對候補，因此每年都有新人提前搭帳篷徹夜排隊，以往最長排隊時間為95小時，今年因有新人連3年報名不上，索性提前144個小時，從昨日就開始排隊，今早已陸續出現帳篷排隊的人潮。

另外，為了讓新人能安心拼生育，愛麗生醫療集團也贊助提供，婚後1年內懷孕的新人即可享有高層次超音波檢查1次；在半年內懷孕還可抽獎價值8萬元的「10 天月子照護」，讓新手媽媽免煩惱。

而貢寮福容大飯店也大方加碼，表示拿到住宿券的新人，除了訂房時能優先升等為海景房外，也提供Villa溫泉房作為選擇，另10月27日當天入住新人，除了升等還能獲得小禮物，親人入住還享有優惠，就是要讓新人感受到幸福滿滿。

民政局表示，今年參加聯合婚禮的新人，除了可獲得10大祝福好禮，包含5星級飯店住宿券、小家電3選 1、囍事對杯、客製結婚證書、精美合照相片組、專業婚禮紀實隨身碟、幸福調味瓶外，婚禮當天還有機會抽鑽石項鍊及土耳其、韓國、泰國、日本等19組海外之旅，另，報名當天還可再抽普吉島5日來回雙人機票30組，總共49組的蜜月大獎。

新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚...
新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚禮服飾。記者胡瑞玲／攝影
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新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚...
新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚禮服飾。記者胡瑞玲／攝影
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新北市為多元化城市，目前有10萬7千名新住民，因此今年決定以世界民族大囍事為主題...
新北市為多元化城市，目前有10萬7千名新住民，因此今年決定以世界民族大囍事為主題。記者胡瑞玲／攝影
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新北市民政局長柯慶忠（右）表示，自2011年起開辦聯合婚禮，今年已邁入第11場，...
新北市民政局長柯慶忠（右）表示，自2011年起開辦聯合婚禮，今年已邁入第11場，累積911對新人參加。記者胡瑞玲／攝影
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新北市副市長謝政達（中）表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月...
新北市副市長謝政達（中）表示，市府推出多項婚育政策鼓勵新人增產報國，今年截至7月止，結婚對數共有1萬3802對，人數居全國之冠。記者胡瑞玲／攝影
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新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚...
新北市聯合婚禮，今年以「世界民族大囍事」的世界民族風為主題，邀請新人穿著各民族婚禮服飾。記者胡瑞玲／攝影
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