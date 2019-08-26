親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

記錯了！蔡英文道歉：紐約辦事處大樓是游錫堃拍板

反送中驚險夜：荃灣警察首開槍，港警稱「英勇克制」

北市自殺率攀升 柯文哲點出防治兩問題

2019-08-26 11:51聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市去年自殺人數達349人，較前年增加32人，每十萬人口自殺率也從近年11%多增為13%，為降低自殺率，北市今天起到10月底舉辦「世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」，盼透過影展、講座及課程等加強宣導來改善，台北市長柯文哲出席活動則指出，有自殺念頭者僅25%會對外尋求協助，當中又只有2成多找專業團體，應透過社會安全網加強民眾互助、專業轉介。

台北市約有260萬人口，根據市府統計，104年到106年每十萬人口自殺率約11.4到11.8%不等，但去年卻升高為13%；衛生局也分析去年自殺人口45到64歲人數最多，占38.1%，其次為65歲以上，占28.9%。

柯文哲致詞時表示，去年台北市自殺人數、自殺率上升，雖以全台縣市來看仍是最低，但總要做些處理來降低，畢竟「北市是最好的不是新聞，北市不是最好的才是新聞。」

柯文哲說，有自殺念頭的人會對外尋求協助的僅四分之一，多數人不會主動跟人講、找人幫忙；而找人幫的又有57.25%找親友，找專業團體的只有22.17%；這有兩個問題，不找人幫忙、找了也可能不專業；因此應加強宣導建立社會安全網，加強人之間的互助關懷，讓有自殺念頭者會去尋求幫忙，被找上的人也要有能力轉介有自殺念頭者到專業單位治療、接受開導。

柯也說，去年自殺最多的是45到64歲，中年人最多，他後來了解是這群人多半是上有父母、下有孩子要照顧的壓力世代，因此長照等政府政策其實是要解除壓力世代的壓力，後續就是努力建立安全網。

衛生局表示，系列活動包含以關注熟男為主題的「『四道人生』-M&M電影院」，還有電影、講座、闖關拿好禮等活動，詳細訊息可上「心晴守門員樂活市集」臉書粉專；另外，為若民眾對於感情、人際關係、生活、學業及工作等有壓力困擾、情緒低落，甚至引發自殺想法時，都可利用衛福部「1925依舊愛我」安心專線、北市1999轉8858諮詢專線尋求協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台北市長柯文哲今早出席衛生局舉辦的「世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」啟動儀式...
台北市長柯文哲今早出席衛生局舉辦的「世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」啟動儀式。記者翁浩然／攝影
分享

相關新聞

立即反應托嬰中心違失 台北市9月推 「即刻降等」新制

2019-08-26 11:48

影／超狂聯合婚禮 抽鑽石項鍊還有海外蜜月之旅

2019-08-26 12:32

新北去年觀光人次4718萬 開課增小黃運將外語溝通

2019-08-26 11:46

垃圾不分藍綠也有白色 侯友宜神解釋

2019-08-26 11:38

三鶯二橋鶯歌端 增機車左轉道

2019-08-26 00:31

三芝社區 開發農產伴手禮

2019-08-26 00:30

新店舊公所都更 明年10月完工

2019-08-26 00:28

新北智能運動 圈數、熱量幫你算

2019-08-26 00:25

普度祈安 北市省城隍廟推黑白米

2019-08-25 23:57

北市警局水電預算用不完 議員質疑浮編

2019-08-25 23:50

運動中心體驗 侯友宜笑：要檢討身材

2019-08-25 23:46

萬大魚市搬遷 攤商憂運送不便

2019-08-25 23:45

社宅開工在即 地方仍要減戶數

2019-08-25 23:40

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

跑3公里約市民快樂動 侯友宜摸腰自嘲：身材要檢討了

2019-08-25 12:19
看更多

熱門文章

陸客不來寶得利要賣基隆4筆地 居民：已滅村了

2019-08-25 13:29

可能全台唯一 溪湖鎮找不到這4個菜市仔路名

2019-08-25 19:39

三井台中港outlet大停電 客人摸黑繼續逛

2019-08-25 20:24

台中特高壓161系統跳電 三井Outlet遊客一度卡空中

2019-08-25 20:46

招考清潔隊員 考前一周取消臨時人員加分優惠又爆爭議

2019-08-25 18:08

近40年的老戲院將易主 嘉義人嘆：童年回憶將消失

2019-08-25 13:57

影／百餘年來王船接連靠岸 外埔合興宮9月辦送王船慶典

2019-08-26 08:03

卓蘭這家在地大餅店有故事 5社區聯合農特產展售強強滾

2019-08-25 14:46

雲林2年內打通縣道149甲、乙線 帶動地方發展

2019-08-25 14:03

婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01

提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42

台中新國際地標「綠美圖」9月動工 雙館共構文化森林

2019-08-25 15:30

陸客銳減 寶得利轉手賣地 居民：滅村後才說不玩

2019-08-26 00:30

文蛤損失慘重 中秋文蛤價恐再翻漲

2019-08-25 21:35

三井台中港outlet停電台電搶修 館方廣播提前休息

2019-08-25 21:17

公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39

立院首次在野非常痛苦 江啟臣：無法執政甭談撥亂反正

2019-08-25 17:12

影／柯文哲「台民黨」勢力到宜蘭 分化國民黨立委選情

2019-08-25 21:18

黃偉哲：年底選戰 台南內憂外患不好打

2019-08-25 18:00

去年綠島1廢墟 數十人設籍

2019-08-25 23:15

陌生人捐贈骨髓 讓她能再牽起孩子的手到學校

2019-08-26 07:43

三鶯二橋增機車左轉專用道 改善騎士待轉安全

2019-08-25 15:34

外配旗袍隊花蛤季初登場 曼妙舞姿大受好評

2019-08-25 18:40

第一屆驗光師年會台南召開 推廣台灣驗光師品牌

2019-08-25 13:25

第一支挺韓沈小蟻兵團成軍 沈智慧：目標下架民進黨

2019-08-25 16:58

避免爭議 花蓮日人紀念公園更名

2019-08-25 23:54

台南0812豪雨 新增絲瓜、凱特芒果列現金救助

2019-08-25 15:32

竹市竹蓮寺觀音亭普度大會 溫暖新竹縣市弱勢家庭的心

2019-08-25 20:21

新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42

南部宗教界人士憂心宗教立法 陳其邁：有共識才推動

2019-08-25 17:01

影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29

新竹國際風箏節 各國風箏打造動物嘉年華

2019-08-25 19:28

37年老戲院易主 嘉義人惋惜

2019-08-25 23:40

勇敢築夢！單親媽雕塑玫瑰花立體果凍 開展脫貧人生

2019-08-26 10:54

高雄兩夜市獲認證 韓國瑜：要讓觀光客來2次、3次

2019-08-26 12:21

影／他歷經3次中風卻積極復健 只為再回醫院彈鋼琴

2019-08-26 09:25

3年超度遼寧火燒車大法會 本藏發願圓滿鄭文燦為國祈願

2019-08-25 16:27

新店舊公所都更 明年10月完工

2019-08-26 00:28

竹市伴手禮奶瓶組 奪下德國紅點設計獎

2019-08-26 11:44

連日大雨 台中大坑一號登山步道預計今年12月搶修完成

2019-08-25 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top