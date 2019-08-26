北市自殺率攀升 柯文哲點出防治兩問題

2019-08-26 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市去年自殺人數達349人，較前年增加32人，每十萬人口自殺率也從近年11%多增為13%，為降低自殺率，北市今天起到10月底舉辦「世界自殺防治日暨心理健康月系列活動」，盼透過影展、講座及課程等加強宣導來改善，台北市長柯文哲出席活動則指出，有自殺念頭者僅25%會對外尋求協助，當中又只有2成多找專業團體，應透過社會安全網加強民眾互助、專業轉介。

台北市約有260萬人口，根據市府統計，104年到106年每十萬人口自殺率約11.4到11.8%不等，但去年卻升高為13%；衛生局也分析去年自殺人口45到64歲人數最多，占38.1%，其次為65歲以上，占28.9%。

柯文哲致詞時表示，去年台北市自殺人數、自殺率上升，雖以全台縣市來看仍是最低，但總要做些處理來降低，畢竟「北市是最好的不是新聞，北市不是最好的才是新聞。」

柯文哲說，有自殺念頭的人會對外尋求協助的僅四分之一，多數人不會主動跟人講、找人幫忙；而找人幫的又有57.25%找親友，找專業團體的只有22.17%；這有兩個問題，不找人幫忙、找了也可能不專業；因此應加強宣導建立社會安全網，加強人之間的互助關懷，讓有自殺念頭者會去尋求幫忙，被找上的人也要有能力轉介有自殺念頭者到專業單位治療、接受開導。

柯也說，去年自殺最多的是45到64歲，中年人最多，他後來了解是這群人多半是上有父母、下有孩子要照顧的壓力世代，因此長照等政府政策其實是要解除壓力世代的壓力，後續就是努力建立安全網。

衛生局表示，系列活動包含以關注熟男為主題的「『四道人生』-M&M電影院」，還有電影、講座、闖關拿好禮等活動，詳細訊息可上「心晴守門員樂活市集」臉書粉專；另外，為若民眾對於感情、人際關係、生活、學業及工作等有壓力困擾、情緒低落，甚至引發自殺想法時，都可利用衛福部「1925依舊愛我」安心專線、北市1999轉8858諮詢專線尋求協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )