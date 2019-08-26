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立即反應托嬰中心違失 台北市9月推 「即刻降等」新制

2019-08-26 11:48聯合報 記者張世杰╱即時報導

托嬰中心狀況頻傳，為了降低家長疑慮，台北市社會局擬修法，調整現行的托嬰中心評鑑制度，以往每3年一次評鑑，北市府決定從嚴，若平日訪查、稽查，發現嚴重違規或疏失，將立即降低評鑑，避免業者抱持「一日優等、終身優等」僥倖心態，新制最快9月上路。

社會局指出，目前台北市托嬰中心評鑑方式，分為「初階評鑑」及「進階評鑑」兩類別，其中「初階評鑑」分為「通過」及「不通過」；「進階評鑑」又細分「優、甲、乙、丙、丁」等第。

社會局表示，「優」、「甲」等第的托嬰中心，以往每三年1次評鑑，許多業者會提前準備，但常常評鑑當下表現不錯，後續查核後，仍發現不少違規事項，卻無法即刻反應在評鑑等地，恐導致家長參考失真。

近期北市府定調，研議補充「台北市兒童及少年福利機構評鑑及獎勵辦法」，未來「優」、「甲」等第的托育中心，若平日稽查、訪查，出現重大違失，例如沒做逃生演練、超收孩童等，評鑑將立即降至「乙」，新制最快今年9月上路。

社會局表示，家長會根據評鑑結果，挑選屬意的托嬰中心，避免業者擁有保護傘，抱著「一日優等，終身優等」心態，透過新制即時反應實際情況，達到警惕業者效果，被降等後必須在每3年一次評鑑打相關標準，才能重新進入「優」、「甲」等第。

台北市社會局擬修法，調整現行的托嬰中心評鑑制度，以往每3年一次評鑑，未來平日訪查...
台北市社會局擬修法，調整現行的托嬰中心評鑑制度，以往每3年一次評鑑，未來平日訪查、稽查時，發現嚴重違規或疏失，將立即降低評鑑。圖／本報資料照
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