新北去年觀光人次4718萬 開課增小黃運將外語溝通

2019-08-26 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



隨著來台觀光人數成長，新北市遊客人數從2011年約3100萬人次，到去年增加到4718萬人次，成長約1618萬人次，成長率52.22%。新北市交通局為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化服務外國旅客的品質，開辦計程車運將英、日語會話班已邁入第8年，課程全部免費。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市遊客人數從2011年至去年成長約1618萬人次，為六都最高，成長率達52.22%，新北市計程車駕駛共有2萬多人，為提升計程車駕駛的外語溝通能力，自2012年開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，且運將反應熱烈。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛英、日語會話班每年各開班一期，每期10星期共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費，但每班限額25人，班班幾乎報名秒殺。