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新北去年觀光人次4718萬 開課增小黃運將外語溝通

2019-08-26 11:46聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

隨著來台觀光人數成長，新北市遊客人數從2011年約3100萬人次，到去年增加到4718萬人次，成長約1618萬人次，成長率52.22%。新北市交通局為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化服務外國旅客的品質，開辦計程車運將英、日語會話班已邁入第8年，課程全部免費。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市遊客人數從2011年至去年成長約1618萬人次，為六都最高，成長率達52.22%，新北市計程車駕駛共有2萬多人，為提升計程車駕駛的外語溝通能力，自2012年開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，且運將反應熱烈。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛英、日語會話班每年各開班一期，每期10星期共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費，但每班限額25人，班班幾乎報名秒殺。

林詩欽指出，今年計程車駕駛英、日語基礎會話班將於10月9日開課，到12月18日止每周三上午及下午，在新北市政府行政大樓上課，結業後將頒發結業證書，凡設籍新北市及領有北北基宜桃共同營業區縣市政府核發的有效「計程車駕駛人執業登記證」的計程車運將為優先，非設籍新北市或曾參與者可排候補，欲報名者可於9月2日至9月27日上班時間撥打（02）8965-4555報名。

交通局開辦計程車駕駛英、日語會話班，每年各開班一期，每期10星期共30小時，由大...
交通局開辦計程車駕駛英、日語會話班，每年各開班一期，每期10星期共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費。圖／新北市交通局提供
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為了提升計程車駕駛的外語溝通能力，新北市交通局開辦計程車運將英、日語會話班已邁入...
為了提升計程車駕駛的外語溝通能力，新北市交通局開辦計程車運將英、日語會話班已邁入第8年，課程全部免費。圖／新北市交通局提供
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