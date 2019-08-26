新北去年觀光人次4718萬 開課增小黃運將外語溝通
隨著來台觀光人數成長，新北市遊客人數從2011年約3100萬人次，到去年增加到4718萬人次，成長約1618萬人次，成長率52.22%。新北市交通局為提升計程車駕駛的外語溝通能力，強化服務外國旅客的品質，開辦計程車運將英、日語會話班已邁入第8年，課程全部免費。
新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市遊客人數從2011年至去年成長約1618萬人次，為六都最高，成長率達52.22%，新北市計程車駕駛共有2萬多人，為提升計程車駕駛的外語溝通能力，自2012年開辦計程車駕駛人英、日語免費會話班，且運將反應熱烈。
交通局運輸管理科長林詩欽表示，計程車駕駛英、日語會話班每年各開班一期，每期10星期共30小時，由大學推廣教育部英文及日文老師授課，授課內容以駕駛與乘客間的應用對話為主，課程全部免費，但每班限額25人，班班幾乎報名秒殺。
林詩欽指出，今年計程車駕駛英、日語基礎會話班將於10月9日開課，到12月18日止每周三上午及下午，在新北市政府行政大樓上課，結業後將頒發結業證書，凡設籍新北市及領有北北基宜桃共同營業區縣市政府核發的有效「計程車駕駛人執業登記證」的計程車運將為優先，非設籍新北市或曾參與者可排候補，欲報名者可於9月2日至9月27日上班時間撥打（02）8965-4555報名。
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