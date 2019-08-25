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提前144小時排隊 相差19歲新人搶頭香報名聯合婚禮

2019-08-25 19:42聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市民政局今舉辦新北市世界民族海洋風聯合婚禮記者會，預計將在8月31日接受報名，但昨已有新人在市府搭帳篷排隊，提前144個小時排隊。搶頭香的新人許嘉浩先生表示，前2年沒有搶到報名名額，今年決心搶頭香，就是要破報名紀錄。

奪得頭香的新人，64年次的許嘉浩從事水電事業，女方為83年次從事護理師的陳珮珺，因嚮往聯合婚禮，前兩年都提前排隊報名，去年還提早了95個小時排隊，依然沒報到名，今年索性提早144小時來排隊，搶到今年聯合婚禮報名的頭香。

許嘉浩開心地說，為了報名聯合婚禮真的拚了，24日晚間吃完飯後就輾轉難眠，腦中不斷浮現已有10幾對新人在排隊的畫面，忍耐了1個晚上，25日一早就趕過來，很榮幸成為頭香，「市府因為我們來排隊，所以才把告示牌拿出來呢！」

這次提前144個小時排隊，除了自備帳篷、寢具，他們還帶了漫畫，做足長期抗戰的準備，市府怕他們太熱，還搬了工業用電風扇出來提供使用，像是另類為他們加油打氣。許說，因為覺得跟一大群人一起舉辦婚禮、與大家分享喜悅的感覺很棒，現場氣氛一定會很浪漫，所以一直很想參加聯合婚禮。

陳珮珺說，2人當初透過網路遊戲認識，認識4個月後約見面就一見鐘情，新莊及高雄間遠距離戀愛，愛情長跑了8年；男方是個在夜市排隊10分鐘都不耐煩的人，這次為了她竟提早6天就來市府排隊，讓她直呼好感動。

許嘉浩與陳珮珺這對相差19歲的戀情，一開始並不受到父母的支持，陳說，「雙方父母一開始當然不是很同意，但不斷溝通後，發現我們是真心相愛，也就不再阻擾。」許嘉浩還說，儘管他年紀比較大，但陳的父母親對他很好，還沒結婚就像一家人。

奪得頭香的新人為64年次的許嘉浩（左）及83年次的陳珮珺（右），因嚮往聯合婚禮，...
奪得頭香的新人為64年次的許嘉浩（左）及83年次的陳珮珺（右），因嚮往聯合婚禮，今年決定提早144小時排隊，搶得頭香。記者胡瑞玲／攝影
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新北市民政局今舉辦新北市世界民族海洋風聯合婚禮記者會，新人許嘉浩與陳珮珺昨已在市...
新北市民政局今舉辦新北市世界民族海洋風聯合婚禮記者會，新人許嘉浩與陳珮珺昨已在市府搭帳篷排隊，就是為了搶頭香報名。記者胡瑞玲／攝影
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奪得頭香的新人為64年次的許嘉浩（左）及83年次的陳珮珺（右），因嚮往聯合婚禮，...
奪得頭香的新人為64年次的許嘉浩（左）及83年次的陳珮珺（右），因嚮往聯合婚禮，今年決定提早144小時排隊，搶得頭香。記者胡瑞玲／攝影
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