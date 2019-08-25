公所、派出所成鄰居 新店行政生活園區明年10月完工

2019-08-25 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市長侯友宜今前往新店區公所舊址，視察「新北市新店區行政生活園區公辦都更案」進度，此案配合都市計畫更新後，將在約有1.2公頃基地面積上，打造3棟建物，不僅將新店新政機關垂直整合，還結合新北第16運動中心，提供當地生活機能，進而活化地區發展，預計明年10月完工。

位於新店區行政核心區域、鄰近捷運新店區公所站的「新店區行政生活園區公辦都更案」，基地面積約為1.2公頃，其中，公有面積比例達68％、私有面積32％。配合都更後，將興建為3棟建物，包含地上31層綜合行政中心、地上30層住宅大樓及地上9層運動中心。

建物興建完成後，市府將分回行政辦公大樓1至19層樓、運動中心及17戶住宅大樓，而地下5層則連通3棟建物，部分B1、B2至B5為停車場，規畫成616部汽車、1035部機車及386部自行車的停車空間。

都更後的行政大樓將有77戶、住宅大樓229戶及運動中心2戶，其中，行政大樓將進駐區公所、戶政事務所、派出所、消防局等8個新店行政機關，而市府分回的17戶住宅大樓，則提供社會住宅使用。地下停車場部分，市府分回的261部汽車車位及650部機車車位，將提供洽公民眾、運動中心及社會公宅車位使用。

侯友宜表示，新店行政生活園區為全國公辦都更重要的里程碑，除了打造便民的綜合行政大樓，還結合國民運動中心，為當地注入新活力。侯表示，目前空間設計還未將托嬰中心及長照服務規畫進去，期盼將有其空間服務民眾。