婦人腦瘤破裂滯日醫療欠千萬醫藥費 社會局介入處理

2019-08-25 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市婦人張翊湄因赴日時腦血管瘤破裂就醫，至今仍住在醫院的加護病房裡，累積了上千萬元的醫藥費，求助無門。台中市社會局今訪視了婦人丈夫楊琮閔，在楊表示需要社會救助意願後，社會局表示會在明天經過財產查核步驟後，視必要決定是否啟動社會救助機制。

社會局副局長陳坤皇說，若因本次海外急難已經影響生活，或者因醫療款項巨大，有社會大眾共同協助的需求，社會局可啟動相關關懷機制處理。如有開捐款專戶需求，將協助開放社會救助金指定專戶，專款專用。

市府新聞局今也指出，經社工與張婦家屬取得聯繫，張婦目前在日本某家醫院加護病房中觀察，生命徵象穩定但尚無自主意識，後續將列入追蹤，若符合特殊需求標準，將啟動社會救助機制。

社會局人員指出，張婦返台後仍需入住大型醫療院所續行診治，治療後若醫院評估建議家屬需回社區照顧或安置機構療養，社會局會協助安置相關資源或協助張婦家屬在社區所需資源如居家照護、喘息服務、送餐等服務。

此案將持續列入追蹤及觀察，如符合特殊狀況，將啟動社會急難救助機制，給予婦人與家屬更好的醫療資源。