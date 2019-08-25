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新北未婚聯誼場場爆滿 DIY鑰匙圈打造幸福「戀」金術

2019-08-25 16:42聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市每年規畫4至6場未婚聯誼活動，自推出後獲得民眾好評，今在林口光淙金工藝舉辦今年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰匙圈為主題，讓75位參加男女體驗手作鑰匙圈的細膩，刻印出二人專屬的愛情符碼。

新北市民政局於今年持續規畫一系列未婚聯誼，並安排有趣的主題活動，包含3月首場的「專屬愛情照相館」、5月的「擴香瓶DIY」，以及今天所舉辦的「手作鑰匙圈」。

這次活動除了設計「傳遞真心」、「淬煉愛情」、「真愛密碼」等團康遊戲外，主要活動為DIY鑰匙圈，讓參與者先在金工琺瑯上色，並在金屬片刻上自己的英文名字，也可送給心儀的對象聊表心意。

從事禮儀師工作的鄭先生說，由於工作性質的關係，常無法陪伴另一半，加上對方一知道職業，經常讓開始萌芽的感情夭折，非常希望透過這次的活動找到另一半。

而擔任護理師的徐小姐則表示，每天的生活重心只有工作，也因為工作的關係，生活領域變得十分狹小，因前幾年媽媽一直鼓勵自己來參加聯誼活動，這次決定給自己一次機會，期待遇到心儀的對象。

民政局戶政科長顏耀明說，這次未婚聯誼的男性參與者平均年齡在35至40歲，職業以科技業、工程師居多，女性參與者則多從事金融、一般行政等相關工作。另外，下一場未婚聯誼預計將在10月舉辦，屆時將公告報名訊息，有興趣者可密切留意新北市民政局官網。

新北市民政局今在林口光淙金工藝舉辦今年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰...
新北市民政局今在林口光淙金工藝舉辦今年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰匙圈為主題，讓75位參加男女刻印出二人專屬的愛情符碼。圖／新北市民政局提供
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新北市民政局今在林口光淙金工藝舉辦今年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰...
新北市民政局今在林口光淙金工藝舉辦今年第3場聯誼活動，以「我們鑰在一起」DIY鑰匙圈為主題，讓75位參加男女刻印出二人專屬的愛情符碼。圖／新北市民政局提供
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