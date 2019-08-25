台灣省城隍廟響應以米代金 設計黑白平安米

2019-08-25 16:36 中央社 台北25日電



為鼓勵民眾少燒紙錢，台北市民政局推動以米代金，以平安米取代金紙；台北市台灣省城隍廟今天舉辦中元普度祈安祭典，結合城隍爺掌管陰陽、黑白分明意象，設計出黑白平安米。

台北市長柯文哲中午率領市府團隊參加祭典，在台灣省城隍廟董事長廖鴻昌、民政局副局長吳坤宏陪同下入廟祭拜，柯文哲致詞時表示，自己每年此時都會前來上香祈福，祈求台北市來年風調雨順、國泰民安。

柯文哲說，感謝各大宮廟響應以米代金政策，而以米代金能達到誠心祭拜效果，且能「吃平安、做環保」。

台灣省城隍廟配合市府政策，並結合城隍爺掌管陰陽、黑白分明意象，設計出黑白平安米，民眾當天祭拜時若選擇平安米代替金紙，就有機會獲得平安米皂。

民政局自105年以來推行以米代金政策，資料顯示，105年與106年皆有24家寺廟試辦、107年有20家寺廟及31家公寓大廈試辦、今年則有18間寺廟、28家公寓大廈及189個里辦公處試辦。

而9月1日起，民眾若在18間廟宇選擇「以米代金」，也有機會得到平安米皂。

18間寺廟分別為松山區松山霞海城隍廟、水福宮；信義區石泉巖、松山順安宮；中山區臨濟護國禪寺、中嶽殿；中正區寶藏巖；大同區青雲宮、祠宇媽祖宮；萬華區台北朝天宮、財團法人艋舺清水巖祖師廟；文山區台北文山興安宮；南港區南港聖德宮；內湖區台北慈光廟、福德祠；士林區共和宮；北投區台北關渡玉女宮、北投天寶聖道宮。

而從107年起，有33家寺廟自行響應政策、今年有34家寺廟，其中包括台灣省城隍廟。