影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 潘俊宏 ╱即時報導



台北市長柯文哲中午到城隍廟參加中元普度祈安祭典，對於民間信仰也能呈現出多種文創樣貌感到十分佩服，也呼籲民眾普渡響應以米代金的普渡方式。

對於郭柯王三人日前一起同台合體，三人合作態勢引發外界關注，柯文哲表示這要順其自然，就像許多化學反應，該發生就會發生，但很多事不是強求，要看能為社會生產什麼東西，做些什麼事情，而非只生產自己會生產的。