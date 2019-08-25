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影／柯文哲參加中元普度 回應郭柯王合體：順其自然

2019-08-25 14:29聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

台北市長柯文哲中午到城隍廟參加中元普度祈安祭典，對於民間信仰也能呈現出多種文創樣貌感到十分佩服，也呼籲民眾普渡響應以米代金的普渡方式。

對於郭柯王三人日前一起同台合體，三人合作態勢引發外界關注，柯文哲表示這要順其自然，就像許多化學反應，該發生就會發生，但很多事不是強求，要看能為社會生產什麼東西，做些什麼事情，而非只生產自己會生產的。

近日中美貿易大戰，柯文哲坦言台灣也承受很大壓力，但相信命運掌握在自己手裡，要盡力而為。

台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典，讚嘆文創展現。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典，讚嘆文創展現。記者潘俊宏／攝影
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台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典。記者潘俊宏／攝影
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台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲參加中元普渡祈安祭典。記者潘俊宏／攝影
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柯文哲普渡民間信仰

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