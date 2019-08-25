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跑3公里約市民快樂動 侯友宜摸腰自嘲：身材要檢討了

2019-08-25 12:19聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市長侯友宜競選期間，打出友善高齡、全民運動等政策，希望長輩得到完善照顧、民眾享受便利運動設施，越來越健康。侯友宜今天上午到新莊國民運動中心室內跑道晨跑，一連跑了3380公尺，還接連與現場長輩們對打桌球、羽球，雖然侯友宜過程中未顯疲態，但他自嘲地邊摸自己的腰、邊說，「我這個身材要檢討一下了」，要再去強化肌耐力了。

侯友宜今天早上到運動中心體驗樂齡時段，與長者們一同體驗TRX、桌球和羽毛球等運動。他表示，假日來國民運動中心運動，過快樂的一天，這真的有夠讚，來這裡可以多元運動，今天跑3380公尺，扣掉熱身等大概跑3公里左右，「但這樣不夠啦，我這個身材要檢討一下了。」

新北市體育處表示，新北市努力打造智能運動城市，其中新莊運動中心因為有室內跑道，設有可免費借用「RFID系統晶片」的服務，供民眾記錄跑步圈數、時間及消耗熱量，即時顯示於跑道螢幕上，另可將相關數據以電子郵件提供跑者。

體育處指出，新北市13座國民運動中心都有樂齡公益時段，供65歲以上長者免費使用，上午時段為每天早上8點至10點；下午時段則是周一至周五的2點至4點，申請方式以及使用區域可洽各運動中心。

侯友宜隨後趕往下一場「108年秋季體育聯合競賽木球邀請賽」活動表示，木球是我國自己發明、自己做出的運動，很不簡單，他也向長輩呼籲，一定要出來走走，這樣才會心情愉悅、身體才會好，「不論打贏打輸，我們都是冠軍，身體都有動到，歡歡喜喜過快樂的一天。」

侯友宜今天上午到新莊國民運動中心室內跑道晨跑，一連跑了3380公尺。記者張曼蘋／...
侯友宜今天上午到新莊國民運動中心室內跑道晨跑，一連跑了3380公尺。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜今天早上到運動中心體驗樂齡時段，與長者們一同體驗TRX、桌球和羽毛球等運動...
侯友宜今天早上到運動中心體驗樂齡時段，與長者們一同體驗TRX、桌球和羽毛球等運動。記者張曼蘋／攝影
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侯友宜

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