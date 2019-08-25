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提升農產品附加價值 居民DIY複刻傳統好味道

2019-08-25 11:57聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為鼓勵農村再生社區開發農產品的多元應用，新北市農業局輔導新北三芝樂天社區開辦多場農產品加工課程，讓居民動手自製紅龜粿、地瓜多納茲等農產加工品，協助各農村再生社區打造自我特色，提升農產品附加價值，促進社區永續發展。

樂天社區總幹事陳佩琛表示，為讓傳統的古早味能夠傳承下去，邀請專業師資來社區開發加工研習課程，包含紅龜粿、碗粿、發糕、地瓜水羊羹米鳳梨酥、地瓜多納茲等，陳佩琛說，碗粿及發糕皆為米穀粉加工結合手工熬仙草汁做成，而地瓜水羊羹則是採用在地地瓜農產品，新鮮又美味。

另外，還有南瓜餡奶油空心餅（南瓜泡芙）、米蜂蜜蛋糕、米巧克力布朗尼等伴手禮，皆由社區居民自己動手製作，吃得到農產品天然濃郁的滋味，點心也維持農產品本身的口感，讓民眾健康吃的健康、吃的更開心。陳佩琛表示，藉由開發農再社區手做米食DIY體驗課程，不僅提升農民辛苦栽植的農產品附加價值，解決短期生產過剩問題，更增加農友收入，吸引年輕人回鄉。

新北市農業局長李玟表示，三芝樂天社區推動多項農產品加工，不僅減少農產的浪費，並開發農產品的多元應用，期許新北農村不斷地成長，達到農村永續發展的目標。

社區居民手做米蜂蜜蛋糕。圖／新北市農業局提供
社區居民手做米蜂蜜蛋糕。圖／新北市農業局提供
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社區居民自製地瓜多納茲。圖／新北市農業局提供
社區居民自製地瓜多納茲。圖／新北市農業局提供
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三芝區樂天社區居民一同動手製作農產品加工研習課程。圖／新北市農業局提供
三芝區樂天社區居民一同動手製作農產品加工研習課程。圖／新北市農業局提供
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