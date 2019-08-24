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中央縣府要發新雨衣 新北清潔隊員不再雙濕

2019-08-24 20:00中央社 新北24日電

新北市環境保護局今天指出，替全市5500名清潔隊員採購防潑水透氣材質雨衣，9月即將發放給各區清潔隊，合併中央發放的將共有兩套工作雨衣。新雨衣將改善「雙濕牌」的窘狀。

新北市政府環保局發言人孫忠偉今天表示，環保局長劉和然每年都會分區與清潔隊的班長座談，瞭解工作上的需求與困難，並依照需求的優先順序設法解決，這些包括調升外勤第一線清潔獎金為新台幣8000元，也優化工作場地及更新機具設備等。

孫忠偉說，清潔隊員曾反映原有的雨衣不透氣，且防水功能不佳，遇到下雨天工作時，因為悶熱身體裡面流汗，外面又遭雨水潑濕，這種「雙濕牌」雨衣相當不方便。

孫忠偉表示，依據各區清潔隊員的反映，環保局做成記錄，並在去年編列預算新台幣3850萬元，為全新北市清潔隊員採購防潑水與透氣材質的雨衣工作服。目前交貨驗收中，預計今年9月可以發放。

環保局指出，新北市清潔隊員原有各2件吸濕排汗夏季及冬季POLO衫、3件丹寧材質長褲、1具2件式冬季外套，另外還有1件雨衣工作服。

新北市政府在今年率全國之先，將於9月發放透氣防水的雨衣，環保署也把新北市新雨衣工作服的規格，納為制定這次補助工作服的規格參考。

孫忠偉說，包括新北市發放的與中央發放的，新北市清潔隊員將會有兩套防潑水透氣材質雨衣交換著穿，除感謝中央的支援，新北市府考量照顧隊員需求，未來polo衫還會再納入抗菌材質。

環保局指出，9月將發放新的雨衣顏色搭配，類似現有雨衣，以藏青色為主色，搭配螢光橘色，並增加反光條的係數，增加安全性。不過，新版有分男女版，女生有腰身設計，穿著起來會更符合女生身型。

新北市新型雨衣的褲管尾巴增加拉鍊設計，方便穿脫雨鞋；上衣口袋也改良以往的一般鈕扣口袋，新版改為拉鍊口袋，擺放物品不脫落，也有防水功能。

清潔隊員

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