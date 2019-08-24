單親媽養大家扶幫助 他全台義賣漢堡、手刺母像謝恩情

2019-08-24 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



在屏東長大的陳韋強，由單親媽媽養大，從小接受家扶中心扶助，他5年來駕著胖卡與志工，連續在全台各地義賣漢堡，所所得盈餘捐助育幼院，今天下午胖卡開到達基隆，吸引不少民眾排隊搶購。陳韋強還把母親的畫像刺青在右手臂，他說，是為了時時提醒自己感念母親的恩情及偉大。

胖卡義賣車明天還會在忠四路14號旁委託行徒步區，後天在延平派出所前，時間都是下午3點，今天沒有買到的人可以把握機會，連續3天每天都是限量150份。

紅色胖卡今天下午3點到達，雖然是颱風天下雨，但民眾不減熱情，大排長龍支持。今天賣的是泰式潛艇堡輕食套餐，泰式椰漿咖哩雞肉、蔬菜、潛艇堡麵包，再加上清涼的泰式奶茶，現場香味四溢。

陳韋強表示，因媽媽單親養家，3個小孩，母親很辛苦，現在已退休在家幫忙他的漢堡店，希望自己趕快長大，讓媽媽不要再操勞擔心他們，因此把媽媽的畫像刺在右臂，來感念媽媽的偉大。另外，因從小也是受家扶中心扶助，因此自己工作穩定後，就想要幫助跟自己一樣環境、背景的小朋友，所以義賣漢堡協助育幼院，幫小朋友「圓夢」，環島之行就是要幫助弱勢小朋友。

今天也到場幫忙的議員宋瑋莉說，陳韋強已送愛心5年了，因為受家扶的幫忙，因此全台義賣，非常難得，把錢捐給需要的人，她要跟他一起圓夢，因此特別來幫忙。