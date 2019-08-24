台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



白鹿颱風從屏東登陸，但稍早台北測站已測到9級的強陣風，預估晚間8點之前，台北市仍有8至9級強陣風發生的機會，北市災害防救辦公室呼籲民眾外出或開車應多加注意，確保安全。

北市府指出，根據「蒲福風級表」8級風寸步難行，樹枝被折斷；9級煙囪被吹倒，屋頂瓦片被吹翻。