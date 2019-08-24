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世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37聯合報 記者楊正海╱即時報導

白鹿颱風從屏東登陸，但稍早台北測站已測到9級的強陣風，預估晚間8點之前，台北市仍有8至9級強陣風發生的機會，北市災害防救辦公室呼籲民眾外出或開車應多加注意，確保安全。

北市府指出，根據「蒲福風級表」8級風寸步難行，樹枝被折斷；9級煙囪被吹倒，屋頂瓦片被吹翻。

據救指中心統計，白鹿颱風災情統計，於上午8時至下午2點10分止，指揮本中共計接獲4件報案，分別是路樹倒塌2件、廣告布幕脫落1件、招牌掉落1件，目前招牌掉落1件仍在處理中，其餘3件均已處理完畢。

「蒲福風級表」。圖／北市府提供
「蒲福風級表」。圖／北市府提供
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白鹿颱風北市

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