「銀光記憶寶盒」記錄長者生命故事 成為愛的禮物

2019-08-24 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



佈老志工葉翠媚（左）為95歲的黃顧月娥（右）留下生命繪本的美好記憶。記者施鴻基／攝影 分享 facebook

每年8月最後一周是祖父母節，新北市銀光未來創新協會為長者打造專屬「銀光記憶寶盒」，透過陪伴記錄長者生命故事，即日起到9月2日在板橋中山路銀光未來館3樓辦「銀光記憶寶盒」特展，鼓勵民眾去挑選一件包含記憶與愛的禮物。

現場有17位佈老志工儲存時間銀行點數，兌換多元成長課程。志工葉翠媚為95歲婆婆黃顧月娥製作繪本，她婆婆是上海人，早年有2名管家，到台灣生活後，夫妻倆帶著婆婆旅遊，點滴彙集成冊；女子吳宜臻為75歲的外婆陳素蘭製作繪本，她說外婆非常疼愛她，96年曾當選前新店市模範母親，獲獎照片和結婚照，最讓外婆念念不忘。

銀光代言人、新北前市長朱立倫人在國外，錄製影片向眾人致意。朱立倫說，每個人都會老，他市長任內推動友善長者政策，包括銀髮俱樂部、托老中心、老人共餐等，另創佈老時間銀行，藉由佈老志工陪伴長者，也為自己預存老本。

銀光未來創新協會理事長許育寧說，父母會日益衰老，子女要及時說愛、用心陪伴，協會透過10家熟齡新創團隊設計方案，透過遊戲、懷舊輔療喚醒長者的記憶，為他們保存人生最美好的回憶。

台灣臨床失智症協會理事長胡朝榮表示，「記憶」有動詞和名詞，長輩的動詞記憶會先消失，接著名詞記憶也會流失，失智者家屬不該挫折、傷感或絕望，要積極為長者找回記憶。

中華祖父母關懷學會理事長、前教育部長吳清基表示，法國巴黎一塊磚頭可以說出一段歷史，阿公阿嬤一張老照片也蘊含一段深刻記憶，為銀髮族找回尊嚴非常重要。