親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

世羽賽／難跨8強魔咒 戴資穎：雨過總會天晴

輕颱白鹿中心預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

「銀光記憶寶盒」記錄長者生命故事 成為愛的禮物

2019-08-24 14:24聯合報 記者施鴻基╱即時報導

佈老志工葉翠媚（左）為95歲的黃顧月娥（右）留下生命繪本的美好記憶。記者施鴻基／...
佈老志工葉翠媚（左）為95歲的黃顧月娥（右）留下生命繪本的美好記憶。記者施鴻基／攝影
分享

每年8月最後一周是祖父母節，新北市銀光未來創新協會為長者打造專屬「銀光記憶寶盒」，透過陪伴記錄長者生命故事，即日起到9月2日在板橋中山路銀光未來館3樓辦「銀光記憶寶盒」特展，鼓勵民眾去挑選一件包含記憶與愛的禮物。

現場有17位佈老志工儲存時間銀行點數，兌換多元成長課程。志工葉翠媚為95歲婆婆黃顧月娥製作繪本，她婆婆是上海人，早年有2名管家，到台灣生活後，夫妻倆帶著婆婆旅遊，點滴彙集成冊；女子吳宜臻為75歲的外婆陳素蘭製作繪本，她說外婆非常疼愛她，96年曾當選前新店市模範母親，獲獎照片和結婚照，最讓外婆念念不忘。

銀光代言人、新北前市長朱立倫人在國外，錄製影片向眾人致意。朱立倫說，每個人都會老，他市長任內推動友善長者政策，包括銀髮俱樂部、托老中心、老人共餐等，另創佈老時間銀行，藉由佈老志工陪伴長者，也為自己預存老本。

銀光未來創新協會理事長許育寧說，父母會日益衰老，子女要及時說愛、用心陪伴，協會透過10家熟齡新創團隊設計方案，透過遊戲、懷舊輔療喚醒長者的記憶，為他們保存人生最美好的回憶。

台灣臨床失智症協會理事長胡朝榮表示，「記憶」有動詞和名詞，長輩的動詞記憶會先消失，接著名詞記憶也會流失，失智者家屬不該挫折、傷感或絕望，要積極為長者找回記憶。

中華祖父母關懷學會理事長、前教育部長吳清基表示，法國巴黎一塊磚頭可以說出一段歷史，阿公阿嬤一張老照片也蘊含一段深刻記憶，為銀髮族找回尊嚴非常重要。

新北副市長謝政達說，新北市老人已突破56萬人，日前剛成立獅子軍要照顧失智君，市府把協會規畫轉變為行動方案。

95歲的黃顧月娥（前右二）觀看媳婦葉翠媚（前右一）為她做的生命繪本，非常開心。記...
95歲的黃顧月娥（前右二）觀看媳婦葉翠媚（前右一）為她做的生命繪本，非常開心。記者施鴻基／攝影
分享
市民吳宜臻（左三）為75歲的外婆陳素蘭（前右二）製作繪本。記者施鴻基／攝影
市民吳宜臻（左三）為75歲的外婆陳素蘭（前右二）製作繪本。記者施鴻基／攝影
分享
銀光記憶寶盒特展在新北市銀光未來館3樓展出，許多人為長者製作生命繪本，留下美好記...
銀光記憶寶盒特展在新北市銀光未來館3樓展出，許多人為長者製作生命繪本，留下美好記憶。記者施鴻基／攝影
分享

失智症

相關新聞

台北市對白鹿颱風有感 市府：晚間8時前有9級強陣風

2019-08-24 15:37

新北慶祝祖父母節 阿公嬤陪小一孫玩科技

2019-08-24 13:16

影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨

2019-08-24 15:06

動保處舉辦手機拍攝教學 讓飼主拍下毛寶貝珍貴回憶

2019-08-24 14:13

柯文哲出席就業博覽會 與廠家民眾熱情互動

2019-08-24 11:49

快儲水！板橋區這11里從27日起停水1天

2019-08-24 11:34

新北三重力行聖賢宮、雲林同鄉會捐平安米給弱勢家庭

2019-08-24 09:52

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

北市發表雙語教材 師資加緊培育

2019-08-24 00:11

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

美食新天地／蟹老闆獨特蔥油餅 客製化挑戰味蕾

2019-08-23 23:51

樹林柑園河濱公園 荷花搖曳生姿

2019-08-23 23:40

美食新天地／賴師傅手工千層蛋糕 口感綿密扎實

2019-08-23 23:39

雙北製茶賽 石碇張宏圩奪冠

2019-08-23 23:36

石門老人會講座有獎品 疊杯競賽好刺激

2019-08-23 18:57

學操作農機具 金山家政媽媽一日體驗

2019-08-23 18:57

石碇茶農技術冠雙北 張宏圩奪特等獎

2019-08-23 18:56

用影像記錄生活 汐止長輩人生變彩色

2019-08-23 18:55

週日辦捐血 瑞芳獅子會帶頭做愛心

2019-08-23 18:55

最年輕館長報到 黃金博物館9月首次開放夜間體驗

2019-08-23 17:56

新北市成立「獅子軍」及早發現失智 目標明年20萬人

2019-08-23 16:47

雙北製茶技術競賽20周年 新北菁英代表出征全國賽

2019-08-23 16:12

為民服務先鋒 新北表揚特優里長暨績優民政人員

2019-08-23 14:40

非洲豬瘟防疫不停歇 新北動保處加強畜牧場訪視

2019-08-23 13:30

新北市淡水漁人舞台活動周末落幕 12組表演團體壓軸

2019-08-23 11:01
看更多

熱門文章

想離媽媽近一點！ 宜蘭8歲童帶媽媽遺照上玉山

2019-08-23 19:24

他好奇高雄前鎮是什麼樣的地方？ 網友曝：南北兩個世界

2019-08-23 17:13

白鹿颱風不影響彰化縣 卦山親子嘉年華24日照常舉行

2019-08-23 21:52

彰化百萬人口大縣流失 最小村落竟然位在田尾、鹿港

2019-08-24 10:26

基隆花千萬鋪地磚機車難騎 再花415萬挖除改回瀝青路面

2019-08-24 06:29

基隆市公車明年將比照雙北 上下車都刷卡改善虧損

2019-08-23 16:36

七連霸金門議員許建中病逝 馬英九前往弔唁

2019-08-23 16:47

24日台南停止上班課 醫院有沒有看診報你知

2019-08-23 23:06

好像在歐洲！基隆這地方拍廣告MV演奏會超有fu

2019-08-23 20:40

館長同框鄭文燦教健身 網友驚「胖周瑜」變迷你了

2019-08-23 21:42

影／日月潭泳渡人數再創新高 36國23428人將下水挑戰

2019-08-23 17:33

影／數萬飛蟻變「黑芝麻湯」他只能用這招

2019-08-24 10:29

「玉山最高，可離媽媽近一點」8歲童不忘承諾 帶母遺照攻玉山

2019-08-23 23:38

出門才發現沒帶傘？他讓雨傘也能共享

2019-08-24 08:15

基隆「裴勇俊」與林右昌共進午餐 雞腿、沙拉大不同

2019-08-23 16:24

桃園住宅補貼送件超踴躍 申請已破1萬戶

2019-08-23 17:34

核安演習首發500元禮券 原能會限額800份恆春里長怒

2019-08-23 17:42

最年輕館長報到 黃金博物館9月首次開放夜間體驗

2019-08-23 17:56

彰化市三清宮步道拉警報 喜歡晨運的民眾小心蚊子叮咬

2019-08-23 18:58

白鹿接近　2019新竹市國際風箏節下午活動取消

2019-08-24 11:28

捕獸夾傷流浪狗 村民槓上協會

2019-08-23 23:34

高雄清潔隊員對外招考惹議不公 取消臨時人員加分機制

2019-08-24 10:45

白鹿颱風來襲 嘉義周末挺韓活動延期

2019-08-23 15:54

「3個月還我三浦春馬」 議員送林右昌人形看板監督

2019-08-23 19:45

農園系學生房客給苗試種 「包租公」拓展滿園黃金果

2019-08-23 17:50

影／熊熊大火大士爺升天 文化祭萬人祈福平安落幕

2019-08-24 09:06

大同運動中心設基地台 市民投訴：罔顧學童健康

2019-08-24 00:05

尋老兵爺爺的回憶 女大生住眷村學傳統建築工法

2019-08-23 16:28

韓國瑜看新台17線 盯工安、品質

2019-08-23 23:31

西半部空品不良 中市府重罰違法資源處理廠

2019-08-23 21:17

道路鋪地磚有褒有貶 形象商圈力促保留再推徒步區

2019-08-24 08:01

新北市成立「獅子軍」及早發現失智 目標明年20萬人

2019-08-23 16:47

白鹿來襲 基隆市宣布基隆嶼24日起封島2天

2019-08-23 17:32

基隆跳蛙公車「萬里-安樂-內湖」線 下月2日通車

2019-08-23 23:28

白鹿颱風直撲金門 楊鎮浯主持災變中心會議

2019-08-24 12:50

台灣首例 衛武營登「時代」世界百處最佳景點

2019-08-23 23:17

林右昌跳起原民舞！2千萬改善會館周邊環境

2019-08-24 12:37

文資審議會 通過新竹專賣局2號倉庫等3案再利用計畫

2019-08-23 17:41

達摩化身俄羅斯娃娃 「艋舺拼場」大玩新舊創意

2019-08-24 08:14

影／輕颱白鹿襲台 北市出現間歇強風大雨

2019-08-24 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top