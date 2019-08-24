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動保處舉辦手機拍攝教學　讓飼主拍下毛寶貝珍貴回憶

2019-08-24 14:13聯合報 記者江婉儀╱即時報導

總是無法拍出與毛寶貝親密的互動？新北市動保處將舉辦「手機影片app拍攝教學」課程，讓民眾能簡單使用手機拍出高品質的影片，也讓學校、機關可以為校園犬及機關犬留下滿滿的回憶，活動8月30日下午2點舉辦，想學習用小技巧拍下與寵物的回憶千萬不要錯過。

動保處表示，對飼主來說，狗、貓就是他們的寶貝，很多飼主都會努力研究拍攝影片技巧，只為幫家中毛寶貝留下些許回憶，動保處時常舉辦飼主與毛寶貝活動，包括寵物達人毛寶貝養成班及毛寶貝動次動運動會等，每次活動都會收到很多有趣可愛的狗貓照片。

動保處指出，為了能紀錄與毛寶貝相遇的這一生，很多飼主開始使用影片拍攝方式幫毛寶貝留下牠們最可愛的一面，為此動保處今年特別開設「手機影片app拍攝教學」課程，讓飼主能為心愛毛寶貝拍出值得紀念的影片，也讓學校師生為接下來的新北市108年校園犬影片網路人氣票選活動做準備。

動保處將在8月30日下午2點舉辦手機影片app拍攝教學課程，地點在動保處三樓會議室，上課時以手機進行實際操作，上課內容包含事前影片故事題材發想、構圖技巧、拍攝注意事項及實際操作等，名額限70名，報名網址：https://forms.gle/ix3XvgSPfYc7UiuZ8。

農業局長李玟表示，新北市毛寶貝都是充滿生命與活力的個體，有其獨特的溝通方式與思想，更有其生存的權利與福利，透過鏡頭拍攝及影音紀錄，讓更多民眾可以留下家中毛寶貝最單純的樣貌與家人對毛寶貝的愛。新北市是友善動物城市，影片拍攝講習將動物保護觀念潛移默化傳遞出去，提倡民眾能做好飼主責任，也讓更多動物之家毛寶貝能找到一個幸福的歸宿。

動保處指出，為了能紀錄與毛寶貝相遇的這一生，很多飼主開始使用影片拍攝方式幫毛寶貝...
動保處指出，為了能紀錄與毛寶貝相遇的這一生，很多飼主開始使用影片拍攝方式幫毛寶貝留下牠們最可愛的一面。圖／新北市動保處提供
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新北市動保處將舉辦「手機影片app拍攝教學」課程，讓民眾能簡單使用手機拍出高品質...
新北市動保處將舉辦「手機影片app拍攝教學」課程，讓民眾能簡單使用手機拍出高品質的影片，也讓學校、機關可以為校園犬及機關犬留下滿滿的回憶。圖／新北市動保處提供
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