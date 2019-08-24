新北慶祝祖父母節 阿公嬤陪小一孫玩科技

2019-08-24 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



明天是祖父母節，新北市教育局今特別結合小學新生入學，提前在新北市立青山國民中小學，舉辦「玩科技！阿公阿媽蓋時尚」。圖／新北市教育局提供 分享 facebook

明天是祖父母節，新北市教育局今特別結合小學新生入學，提前在新北市立青山國民中小學，舉辦「玩科技！阿公阿嬤蓋時尚」，邀請祖孫三代一起玩科技闖關，像是合力操作投球機，將球投入積分籃中；促進祖孫感情，也讓孫子減少入學緊張。

闖關有「神奇燙斗」，讓祖孫操作電腦選擇圖案，再使用燙斗將圖案轉印到環保提袋上；「阿公阿嬤中了嗎？ 」祖孫利用平板，合力操作投球機，將球投入積分籃中；「攝影機嘛ㄟ飛」祖孫同心協力控制飛行器，進行攝影任務飛行；「會動的玩偶」利用Blockly App程式操作體驗會唱會跳Dash機器人。

新北市教育局副局長黃靜怡表示，祖父母節鼓勵父母扮演串起祖孫間的橋梁，希望能傳承祖父母的智慧與經驗外，也期待能讓祖父母了解新世代的創意、熱情與思維模式，藉此喚起成年子女對父母的感恩與關懷。

新北市家庭教育中心表示，教育部將每年8月第4個星期日訂定為「祖父母節」，新北市透過巧思，運用科技設計關卡，邀請全家共同慶祝，促進世代之間的融合及拉近距離，並重溫祖父母帶給我們關愛與溫馨。