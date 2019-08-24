北市微型徵才27-29日登場 銀行電話客服員最高35K

2019-08-24 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市就業服務處本周末將辦理微型現場徵才活動（https://pse.is/FVF8W），邀請6家廠商，釋出142個工作機會，涵蓋金融、餐飲、飯店、百貨零售及交通運輸等行業。首次參加微型徵才活動的廠商「台新國際商業銀行」，釋出20名「電話客服專員」，薪資最高35K。

勞動局表示，相關職缺還有「台灣瑞滋國際股份有限公司」釋出「採購專員」薪資最高可達36K；知名餐飲「台灣和民餐飲股份有限公司」提供職缺薪資最高可達36K的「儲備幹部」；「香港商創優行國際有限公司台灣分公司」釋出「儲備幹部」薪資30K至35K，有志投入餐飲業及百貨零售業的求職民眾，可把握與求才廠商直接面對面的絕佳機會前往面試。

現場徵才時間於8月27日在艋舺就服站（捷運龍山寺站），參與廠商有台新國際商業銀行，釋出電話客服專員職缺30000-35000元、生通股份有限公司釋出職缺無障礙計程車駕駛員月薪27600-32000元。

8月28日在信義就服站（捷運象山站），廠商有白石股份有限公司、台灣瑞滋國際股份有限公司，職缺包括房務員、餐飲內外場兼職人員、店鋪內外場正職人員、採購專員等。

8月29日在西門就服站（捷運西門站）、信義就服站（捷運象山站），參與廠商香港商創優行國際有限公司台灣分公司、台灣和民餐飲股份有限公司開出儲備幹部、門市人員等職缺。

勞動局指出，現場徵才活動是強調區域性及在地化，市民朋友可就近求職、工作，可節省不少的交通用度，再配合工時彈性調配，可洽詢02-2308-5231。