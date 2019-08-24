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圓山「青銀共事」就業博覽會今登場 提供7千職缺

2019-08-24 12:12聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

台北市就業服務處今天上午10時30分至下午4時在圓山花博爭艷館舉辦「青銀共事亮起來」就業博覽會，以「青銀共事」為主題，盼促進中高齡及青年的就業機會，現場有140家綜合產業的優質企業，提供7772個優質工作機會，整體最高薪資平均為4萬1122元，吸引中高齡民眾重回勞動職場。

勞動局表示，今日參與廠商產業別共有10類，釋出7千多個工作機會，起薪超過30K的工作機會逾6成。參與廠商最多的前三類分別為，第一的「住宿餐飲業」占27.86%，提供2,242個工作機會，平均薪資33K；第二的「製造業」占25.71%，提供1,574個工作機會，平均薪資39K。

第三的「批發及零售業」占16.43%，提供849個工作機會，平均薪資34K。參與的廠商包含大立光電、互盛、炎洲、永豐銀行、台玻、燦坤、吉野家、大倉久和飯店、康是美、華碩電腦、山富旅遊等知名企業，上市櫃公司共35家，廠商規模素質整齊多樣。

徵才廠商中以十五點股份有限公司(寬巷子)開出8名月薪7萬至12萬元的駐海外儲備店經理，鎖定專科以上畢業，具10年管理經驗的管理人才，而「元晶太陽能科技股份有限公司」也分別徵求製程輪班工程師及設備輪班工程師，以最高月薪12萬元來吸引人才。

其他像是海霸王餐廳股份有限公司亦祭出8萬元徵求高階人資主管4名，以及亨昇國際企業股份有限公司開出6萬元誠徵駐越南的針織廠廠長，這些職缺內容除了薪資水準頗高外，都希望網羅有一定工作經驗的人才。

另對於初出社會的職場新鮮人，今天活動也開出了430個無經驗可的職缺，中高齡求職者都喜歡的726個兼職工作，一共5436個無經驗亦可的工作機會，讓無經驗的求職者也能安心求職。

台北市就業服務處今天上午10時30分至下午4時在圓山花博爭艷館舉辦「青銀共事亮起...
台北市就業服務處今天上午10時30分至下午4時在圓山花博爭艷館舉辦「青銀共事亮起來」就業博覽會。記者魏莨伊／攝影
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